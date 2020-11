Jeden Tag berichtet das RKI wie viele von uns sich infiziert haben. Das zeigt uns zwar wie schlimm die Situation ist, aber bringt es uns weiter? Rückverfolgung wer mit wem und wo ist schon lange nicht mehr möglich. Der Wellenbrecher den man gerade versucht, hat zwar den steilen Anstieg gestoppt, aber die Zahlen gingen nicht nach unten. Warum? Ich denke weil es sich um eine asymptomatische Infektion handelt halten sich viele nicht an die vorgeschlagenen Empfehlungen/Maßnahmen. Hätten alle Infizierten äußere Merkmale wie zur Zeit der Pest oder Lepra würde man sich bestimmt anders verhalten.

Nun gibt es seit Mitte Oktober die Antigen Schnelltests. Man weiß binnen 15 Minuten ob jemand infiziert ist oder nicht. Guck hier

Auch auf die Gefahr hin dass mir einige von euch Naivität vorwerfen, stelle ich folgendes Szenario in den Raum.

Angenommen man könnte die technischen Möglichkeiten schaffen und an allen Menschen in NRW (Kleinkinder ausgenommen) einen Schnelltest durchführen. Bei einem positiven Resultat würde man Quarantäne verordnen und zusätzlich einen PCR Test durchführen.

Ich könnte mir gut vorstellen dass dies ein effektiverer Wellenbrecher wäre.

Aber irgendetwas muss ich wohl übersehen sonst würde man es ja machen. Nur was? Sagt es mir.