Kettwiger Facebook Gruppe feiert 10 jähriges Jubiläum

wenn du in Kettwig aufgewachsen bist, dann….

In 10 Jahren auf fast 4700 Gruppenmitglieder, und das mit ca 85 % Kettwigern – und es geht weiter: Die Facebook-Seite „wenn du in Kettwig aufgewachsen bist, dann….“ bietet sowohl für Menschen, die Kettwig kennen lernen möchten ,als auch für Einheimische viel Interessantes. Hier lesen die Facebook-Nutzer nicht nur, was die Presse über Kettwig schreibt, sondern auch was es Neues im Dorf gibt . Die Fotoalben rücken Kettwig ins richtige Licht und bei den alten Ansichten kommt schon mal ein Hauch von Nostalgie auf.

Aus dieser Gruppe entstanden noch die Facebook Gruppen : Wohnen und Arbeiten in Kettwig mit fast 2.200 Mitgliedern und die Gruppe : Kettwig wie es einmal war mit fast 1.100 Mitglieder und Kettwig Kocht mit fast 600 Mitgliedern.

Egal, ob alte Schulgeschichten, durchzechte Nächte, längst vergessene Geschäfte in Kettwig oder Kinos. "Weiß jemand, wie der Besitzer vom Podium an der Kirchtreppe hieß?", wird gefragt. Einer der mittlerweile fast 4700 Mitglieder der Gruppe weiß die Antwort garantiert.

An der virtuellen Pinnwand der Gruppe finden sich die verschiedensten Erinnerungen: Ob Klassenfotos aus vergangenen Zeiten, alte Orts- und Gebäudeansichten, Amateurfilmchen oder Luftaufnahmen – hier gibt es eine Menge Material, um nostalgisch in Erinnerungen zu schwelgen.

Die Gruppe ist damit ein Wissensspeicher für die subjektive Wahrnehmung der Stadt, für gelebtes Leben.

Und worin liegt der Reiz? Das beschreibt einer der Kommentare am Besten: "Oh man, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Ich komme aus dem Lachen und Staunen nicht mehr raus !!

Und auch zum 10 Jährigen Jubiläum ist eine neue Kettwig-Gruppe in Planung die für ganz Kettwig und deren Freunde entstehen wird.

Das Herzstück einer jeden Gruppe ist der Administrator und hier sollten auch mal die Admins aus der verschiedenen Gruppen erwähnt werden:

Susanne Dirsus, Britta Stiefken-Renczewitz , Nadine Schott, Michael Weiß, Claudia Bauer, Frank Pahl, Udo Neumann ,Chris Förster und Maria Cruzcampo

Danke an alle Admins der Gruppen

Wir gedenken allen unseren verstorbenen Mitgliedern, von denen wir uns seit unserer Gründung verabschieden mussten. Der Herr schenke Ihnen den ewigen Frieden.

Auf die nächsten 10 Jahre.

Denn schließlich tragen wir die Gartenstadt doch alle im Herzen.

Andreas Bauer