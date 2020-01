2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Hot Rolling Bears Essen geben sich keine Blöße – 67:52 Erfolg gegen Hamburg – Samstag zum Tabellenvorletzten nach Osnabrück

Die Hot Rolling Bears Essen bleiben in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga Nord (RBBL2N) weiter ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende bezwangen die Essener in eigener Halle die zweite Mannschaft der BG Baskets Hamburg mit 67:52 (14:12, 22:8, 14:16, 17:16) und feierten damit den achten Erfolg in Folge.

Die Hanseaten kamen zunächst besser in die Begegnung und gingen überraschend mit 8:2 in Führung. Nach einem technischen Foul der niederländischen Nationalspielerin Ilse Arts wachten die Bears dann jedoch aus ihrem Winterschlaf auf. Sie drehten die Partie durch einen 14:0 Lauf und gingen mit 14:8 in Front. Die Baskets konnten nochmals reagieren und verkürzten bis zur Viertelpause auf 12:14.

Bären-Trainer Markus Pungercar stellte im zweiten Viertel um und brachte mit Hannfrieder Briel einen zweiten Center ins Spiel; zusätzlich kam die Neuverpflichtung Yunus Kilic zum Einsatz. Die Essener dominierten jetzt Ball und Gegner und spielten wie aus einem Guss. Lediglich Hamburgs Center Nikolaus Classen konnte sich dem Druck noch entgegensetzen, doch die Bears stürmten unbeirrt mit 36:20 in die Halbzeit.

Zu Beginn des dritten Abschnitts hatte sich der Gast besser auf das Spiel der Essener eingestellt und konnte den Rückstand bis zur 28. Minute auf 34:40 verkürzen. Die Bears mussten reagieren und zeigten, dass sie gelernt haben mit solchen Situationen umzugehen. Im Stil einer Spitzenmannschaft gelang ein 10:2 Zwischenspurt, der das Team mit 50:36 nach vorne brachte. In den abschließenden 10 Minuten verwalteten die Bären den Vorsprung und kamen am Ende zu einem verdienten 67:52 Heimsieg.

Trainer Pungercar kommentierte nach dem Spiel: „Hamburg war der erwartet unangenehme Gegner. Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern müssen konzentriert weiterarbeiten, um noch mehr Konstanz in unser Spiel zu bekommen. Unser neuer Mann Yunus Kilic hat einen guten Job gemacht, er kann mit seinem Heimdebüt zufrieden sein.”.

Die Punkte erzielten : Vlaanderen (21), Briel (14), Schaake (12), Biswane (10), Hillmann (6), Kilic (2), Rundholz (2), Arts, Mitschke.

Samstag zum Tabellenvorletzten nach Osnabrück

Zum 9. Spieltag in der RBBL2N reisen die Hot Rolling Bears Essen am kommenden Wochenende zum Tabellenvorletzten nach Osnabrück:

Samstag, 18. Januar, 15:30 Uhr,

RSC Osnabrück - Hot Rolling Bears Essen,

Sporthalle am Goethering,

Goethering 30-38, 49074 Osnabrück.

Nachdem die Essener das Hinspiel mit 64:34 klar für sich entscheiden konnten, fährt das Team um Topscorer Walter Vlaanderen als klarer Favorit nach Osnabrück.

Aufgrund der angespannten personellen Situation haben die Osnabrücker kurz vor Ende der Wechselfrist noch einen Neuzugang verpflichten können. Mit der U-25 Nationalspielerin Anna-Lena Hennig kommt eine talentierte 2,5 Punkte Spielern vom Ligakonkurrenten Hannover United zum RSC.

Bears-Trainer Markus Pungercar ist sich seiner Rolle bewusst: „Wir sind klarer Favorit, doch darf man Osnabrück niemals unterschätzen. Zu viele Partien haben wir in der Vergangenheit gegen den RSC in den Teich gesetzt. Doch meine Mannschaft ist in der Spur, hoch motiviert und möchte unbedingt den neunten Sieg einfahren.”.

RBBL2N – Spielplan 9. Spieltag :

Baskets 96 Rahden - RBC Köln 99ers 18.01. 15:00

BG Baskets Hamburg - BBC Münsterland 18.01. 15:00

RSC Osnabrück - Hot Rolling Bears Essen 18.01. 15:30

Ahorn Panther Paderborn - Hannover United 18.01. 17:30

RBBL2N – Ergebnisse und Tabelle 8. Spieltag :

Hot Rolling Bears Essen - BG Baskets Hamburg 67:52

RBC Köln 99ers - Ahorn Panther Paderborn 77:43

Hannover United - Baskets 96 Rahden 01.02. 13:00

BBC Münsterland - RSC Osnabrück 01.02. 17:30

1. Hot Rolling Bears Essen 408:278 16

2. BBC Münsterland 417:357 12

3. RBC Köln 99ers 436:365 10

4. BG Baskets Hamburg 387:408 6

5. Baskets 96 Rahden 323:273 5

6. Hannover United 313:351 4

7. RSC Osnabrück 267:369 2

8. Ahorn Panther Paderborn 337:487 -1