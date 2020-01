2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Hot Rolling Bears Essen mit neuem Gesicht in die Rückrunde



Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga Nord (RBBL2N) hat für die Hot Rolling Bears die heiße Phase der Vorbereitung begonnen. Mit einem neuen Spieler im Gepäck soll die Erfolgsgeschichte aus der Hinrunde konsequent fortgeschrieben werden.

Der Tabellenführer reiste am vergangenen Samstag zu zwei Testspielen nach Amsterdam. Hier stand nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund, vielmehr ging es Trainer Markus Pungercar darum, einen neuen niederländischen Spieler ins Team zu integrieren.

Nachdem die Verantwortlichen der Bears kurz vor Weihnachten die Hiobsbotschaft erhalten hatten, dass Lowpointer Oleg Kyrylenko für den Rest der Saison krankheitsbedingt ausfällt, musste schnell reagiert werden. Nach kurzen Gesprächen konnte der 33-jährige Yunus Kilic für die Rückrunde verpflichtet werden. Kilic sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, als er für die Baskets 96 Rahden spielte, anschließend aber wieder zu seinem Stammverein Antilope Utrecht zurückkehrte. Der Niederländer macht aus dem holländischen Trio nun ein Quartett im Kader der Bears.

Hierzu Pungercar: „Der Ausfall von Oleg tut uns natürlich weh, doch haben die Testspiele in Amsterdam gezeigt, dass wir mit Yunus einen guten Ersatz gefunden haben. Die Eingewöhnungszeit ist auch nicht so schwierig, da wir ja bereits drei seiner Landsleute im Kader haben.”.

Zum Auftakt in die RBBL2N-Rückrunde steht für die Hot Rolling Bears direkt ein Heimspiel vor der Tür:

Samstag, 11. Januar, 15 Uhr,

Hot Rolling Bears - BG Baskets Hamburg,

Sporthalle Gymnasium Essen Nord-Ost,

Katzenbruchstraße 79, 45141 Essen,

Zufahrt „Haus des Handwerks”.

Die Hanseaten reisen gewiss hoch motiviert nach Essen an, nachdem sie das Hinspiel am grünen Tisch verloren hatten, da die Sporthalle in Hamburg wegen technischer Probleme nicht geöffnet werden konnte. Die Baskets belegen derzeit den vierten Tabellenplatz und waren in den vergangenen Jahren immer ein undankbarer Gegner.

RBBL2N – Spielplan 8. Spieltag :

Hot Rolling Bears - BG Baskets Hamburg 11.01. 15:00

RBC Köln 99ers - Ahorn Panther Paderborn 11.01. 17:00

Hannover United - Baskets 96 Rahden 01.02. 13:00

BBC Münsterland - RSC Osnabrück 01.02. 17:30

RBBL2N – Ergebnisse und Tabelle 7. Spieltag :

RBC Köln 99ers - Hot Rolling Bears 54:62

Ahorn Panther Paderborn - BBC Münsterland 49:64

Hannover United - BG Baskets Hamburg 57:71

Baskets 96 Rahden - RSC Osnabrück 22.02. 15:00

1. Hot Rolling Bears 341:226 14

2. BBC Münsterland 417:357 12

3. RBC Köln 99ers 359:322 8

4. BG Baskets Hamburg 335:341 6

5. Baskets 96 Rahden 323:273 5

6. Hannover United 313:351 4

7. RSC Osnabrück 267:369 2

8. Ahorn Panther Paderborn 294:410 -1