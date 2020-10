Rollstuhlbasketball: Saisoneröffnung ohne Publikum bei den Hot Rolling Bears

Am kommenden Sonntag, 25. Oktober, starten die Rollstuhlbasketballer Hot Rolling Bears mit ihrer traditionellen Saisoneröffnung in die letzte Phase der Saisonvorbereitung. Nach derzeitigem Stand empfangen die beiden Essener Mannschaften aus 2. Bundesliga und Oberliga zwei Teams der RBC Köln 99ers in der Sporthalle an der Katzenbruchstraße. Die Spiele werden ohne Beteiligung von Zuschauern stattfinden.

Lange hatten die Bears gehofft, die Partien mit Publikum austragen zu können. Doch daraus wird jetzt nichts. Die zuletzt steigenden Corona-Infektionszahlen machen die Entscheidung aus Sicht der Verantwortlichen unabdingbar.

Hierzu 1. Vorsitzender Ronny Berger: „Wir haben uns seit Monaten auf die Situation vorbereitet und ein Hygienekonzept entwickelt, welches vom Verband und den zuständigen Behörden genehmigt wurde. Von Beginn an haben wir uns die Frage gestellt, ob wir unsere Heimspiele mit Zuschauern verantworten und durchführen können. Nach heutigem Stand sind wir der Meinung, dass es für uns und die Teams nicht möglich ist, allen Anforderungen im vollen Umfang zu entsprechen. So mussten wir schweren Herzens die Entscheidung treffen, dass wir die Saisoneröffnung und auch die kommenden Liga-Heimspiele in 2020 ohne Zuschauer spielen werdenˮ.

Keine Zuschauer - Dafür Livestreams

Doch die zahlreichen Fans und Freunde der Bears sollen nicht leer ausgehen und können bei den Partien live dabei sein und das Angebot eines Livestreams nutzen, das die Bears erstmalig anbieten. „Das Livestreaming ist Neuland für uns, wir fangen hier erst einmal mit einfachen Lösungen an. Wir bitten um Verständnis, falls nicht alles sofort perfekt klapptˮ, ergänzt Berger.

Mit den RBC Köln 99ers hat sich Bears-Coach Markus Pungercar genau den Zweitliga-Konkurrenten zur Saisoneröffnung ausgesucht, der den Essenern am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Einzug in die sicher geglaubten Playoffs vermasselt hat. Pungercar möchte genau hier wieder ansetzen und mit seinem neu formierten Team eine erste Standortbestimmung für die kommenden Aufgaben vornehmen.

Um 13:00 Uhr spielen zunächst die beiden Oberliga-Teams Hot Rolling Bears 2 - RBC Köln 99ers 4 gegeneinander. Um 15:00 Uhr folgt dann das Zweitligaduell der jeweils ersten Mannschaften aus Essen und Köln.

Eine Woche später wird es dann ernst, wenn am 31. Oktober der offizielle Ligabetrieb beginnt und die Essener den Aufsteiger Alba Berlin zu Gast haben.