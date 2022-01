Die Vogelfutterstation im Karnaper Kistengarten ist wieder einsatzbereit!



Anfang Januar wurden an der Vogelfutterstation im Karnaper Kistengarten mehrere Dinge gestohlen und Futterhäuser zerstört (siehe Beitrag vom 06. Januar). Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Beitrags haben sich viele gemeldet, die am selben Tag Vogelhäuser und Futter direkt in den Kistengarten gebracht haben. Manche haben in den Folgetagen auch Futterspender aufgehängt, andere haben Geld gespendet und beim S.A.T. Tiertafel Essen e.V. wurden tolle Futtertassen abgegeben. Auch der Bürgerverein Karnap e.V. hat spontan Hilfe angeboten.

Am Freitag konnte ich dann gemeinsam mit Martin Rau alles aufbauen und zusammensetzen, mit ausreichend Körnern, Winterfutter und Nüssen befüllen und "Richtfest" für das nagelneue Häuschen feiern. Martin Rau kennen die meisten hier als "Nikolaus mit seinem Trike". Als Mitglied des Karnaper Bürgervereins und als Bürger setzt er sich sehr für den Stadtteil ein.

Ich freue mich wirklich sehr über die großartige und schnelle Hilfe, die ich von so vielen lieben Menschen bekommen habe! Danke an Euch alle!

Es sind so viele Spenden zusammengetragen worden, dass die Vögel und auch Eichhörnchen gut über die bevorstehenden kalten Tage kommen. Der Bürgerverein Karnap e.V. hat daher beschlossen, mich bei einem anderen Projekt am Karnaper Kistengarten zu unterstützen. Was das sein wird? Ihr dürft gespannt sein, ich werde berichten!

Natürlich gab es auch nicht so schöne Kommentare, Nachrichten und Bemerkungen, deshalb möchte ich klarstellen: Die Vogelfutterstation wird von mir privat seit Frühjahr 2018 über Carnap Art betrieben und steht nicht im Zusammenhang mit meiner Funktion als Mitglied der Bezirksvertretung V oder als stellv. Vorsitzende des SPD OV Essen-Karnap. Es wäre schön, wenn privates, ehrenamtliches und freiwilliges Engagement nicht ständig von Vorwürfen und Unterstellungen begleitet werden - das gilt nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die sich engagieren.

Das Eichhörnchen und die beiden kleinen Vögel heute morgen waren übrigens zu schnell für meine Kamera, ich hätte sie gerne bei ihrem Frühstück an den neuen Futterplätzen für Euch fotografiert. Vielleicht nimmt der eine oder andere ja mal ganz still auf einer der Sitzbänke im Karnaper Kistengarten Platz und wartet ein wenig ab, welche hungrigen Fell- und Federtiere dort auftauchen und dankbar das Futter annehmen.