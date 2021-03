Im Corona-Jahr 2020 ist in Essen durch die Hygienemaßnahmen ein

deutlicher Rückgang bei vielen Infektionskrankheiten festzustellen.

In der Summe waren, ohne Berücksichtigung vom Corona-Virus, 29,4

Prozent weniger Nachweise gemeldet worden. Laut einer Analyse der DAK-

Gesundheit von Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) gingen

Norovirus-Infektionen um 73,3 Prozent zurück. Diese sich gerade in

Gemeinschaftseinrichtungen rasch verbreitende Erkrankung wurde

im vergangenen Jahr somit deutlich weniger gemeldet. Aber auch

sogenannte Kinderkrankheiten kamen weniger oft vor. Windpocken

gingen um 38,5 Prozent zurück, Erkrankungen durch Rota-Viren

sogar um 57,2 Prozent. Die Gründe für den Rückgang sieht die

Krankenkasse vor allem bei den Corona-Maßnahmen der Regierung,

die auch einen Einfluss auf die Übertragung von anderen

Krankheiten gehabt haben.

„Der positive Effekt bei den Ansteckungen zeigt, dass die

Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie prinzipiell

wirken. Die Übertragung vieler anderer gefährlicher Krankheiten wurde so

verhindert“, sagt Alexander Löhr, Leiter der DAK-Gesundheit in Essen.

„Die Maßnahmen wie etwa Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice,

Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Handhygiene haben

beispielweise die Übertragung von Atemwegs- und Magen-Darm-

Erkrankungen verhindert und damit insgesamt einen positiven Einfluss.“

Die Statistik weist dementsprechend auch bei der typischen

Reiseerkrankung Denguefieber einen rückläufigen Trend aus. So gingen

hier die Fallzahlen von 3 auf 0 zurück. Im gesamten Bundesgebiet wurden

29,7 Prozent weniger meldepflichtige Erkrankungen registriert.