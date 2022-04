ESSEN - GRUGA´ - H E I M A T

2022

AUSZEITEN´... im Alltag

... manchmal ist es natürlich soooo, klar,

dass man trotz des super schönen Wetters´gezwungen ist,

seiner bezahlten ARBEIT nachzugehen, oder eben andere wichtige Erledigungen erfüllen muss. Vielleicht hat man auch dringende Arzttermine, oder solche, auf die man LANGE gewartet hat, und diese schon allein deshalb nicht absagen kann, oder mag.

Manches Mal passt es einfach nicht, das geeignete FREIZEIT-Wetter mit wichtigen Besorgungen oder eben der MALOCHE´ zu vereinbaren ...

eine kleine AUSZEIT, in der GRUGA ♥♥♥

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

und darum können auch schon wenige Minuten, ne´halbe Stunde,

oder vielleicht sogar eine GANZE Stunde AUSZEIT vom Alltag sooo´ wichtig sein....

EINFACH gleich los, nach der getanen´Arbeit und AUFATMEN!

Ein wenig abschalten, genießen, sich auf andere Gedanken bringen ...

FEIERABEND eben...

vor gut 10, 14 Tagen hatten wir hier traumhaftes FRÜHLINGsWetter... und nach stressigen Bürozeiten und aufreibenden Arztbesuchen ...

einfach RAUS´gefahren ab zur GRUGA!

AUSZEIT! Sich ne´klitzekleine Auszeit gönnen....

In diesen wunderbaren Essener´PARK, wo man einfach, weil er auch recht günstig gelegen ist, so herrlich mal´eben´vorbei... und zack´rein´und schwupps´...ist man in fast einer anderen WELT ...

wunderbar ...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

JAAA, nur fast!

Der Alltag geht weiter, vielleicht noch am gleichen Abend, spätestens aber am nächsten Morgen! :-(

DARUM ist kurzes, möglichst fast TÄGLICHES´ Abschalten...

in Form kleiner AUSZEITEN ...

soooo wichtig! :-)

Zum Spiel beim SPORT,

geselligem´SPAß ( mit lieben Menschen) oder auch bei einem

FEIERABEND-Spaziergang...

AUSZEIT :-)

-----sonniger März 2022------------------

TEXT+Bilder: AAT