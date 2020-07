CDU on Bürgertour - Politik `unplugged` auf der Dilldorfer Höhe!

Neubürgerbegrüßungsaktion & Bürger-Sprechstunde am kommenden Samstag



Dilldorf. Am kommenden Samstag, dem 1. August 2020, in der Zeit von 11.00 Uhr – 12.30 Uhr, findet die zweite `Neubürgerbegrüßungsaktion` der CDU Kupferdreh/Byfang in diesem Jahr statt. Ziel ist diesmal die Dilldorfer Höhe, wo der Immobiliendienstleister, das kommunale Wohnungsunternehmen Allbau GmbH, in den zurückliegenden zwei Jahren unter dem Vermarktungstitel `ParkBlick` drei neue Mehrfamilienhäuser an der Dilldorfer Allee errichtete.

Auf einer Grundstücksfläche von fast 5.000 m² entstanden hier 33 moderne und familienfreundliche Eigentumswohnungen, die Wohnungsgrößen von 73 bis 135 m² in 2,5 bis 5,5 Räumen bieten und u.a. mit Tiefgaragenstellplätzen oder Fahrstühlen ausgestattet sind. Im Rahmen der seit Jahren etablierten persönlichen „Postbotenüberbringung“ (natürlich unter Einhaltung der Pandemie-Schutz-Bestimmungen) händigen der CDU-Vorsitzende Dirk Kalweit sowie die Vorstandsmitglieder Marc Hubbert, Kathrin Albrecht, Thomas Hertel, Kirsten Kalweit und Franz Kampmann den Neubürgern ein interessantes Begrüßungsanschreiben aus. Das `Willkommens-Anschreiben` umfasst wichtige Erstinformationen, angefangen von einer umfangreichen Adressübersicht über die am Ort befindlichen Apotheken, Ärzte, Jugendeinrichtungen, Kindergär-ten und Schulen bis zu einer interessanten geschichtlichen Erläuterung zu den Stadt- und Ortsteilen Byfang, Dilldorf und Kupferdreh.

Bürger-Informations-Stand am Parkplatz des `Bistro-Kiosk`

Im Anschluss an die Begrüßungsaktion findet in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Rahmen der CDU-Sommer-Aktion `Bürgernähe braucht Begegnung – Wenn Politik zum Bürger kommt` ein Informationsstand der CDU am Parkplatz des Bistro-Kiosk an der Dilldorfer Allee statt. Dort informieren die Mitglieder der CDU über aktuelle kommunalpolitische Planungen und Entwicklungen und stehen für Anregungen und Kritikpunkte zur Verfügung. Darüber hinaus werden auch an diesem Infostand der CDU Unterschriften für den Essener RadEntscheid gesammelt.