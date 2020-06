Martin Hallebach, Schiedsmann a.D., zur Frage was für ihn eine gute Nachbarschaft ausmacht:

„Eine, in der man sich gegenseitig hilft. Mehl ausleiht, die Katze füttert, mit der alten Dame spricht, die sonst keinen mehr hat. Ein guter Nachbar ist einer, den ich in der Not fragen kann, wo ich sogar nachts klingeln kann. Es soll keiner sagen: Ich brauche keine Nachbarn! Wenn der Ehepartner arbeitet oder die Kinder nicht mehr da wohnen, kann immer ein Notfall auftreten. Und kein Notarzt ist so schnell da wie der eigene Nachbar!“

(Quelle: Online-Ausgabe „Magazin der Steyler Missionare“, August 2019)