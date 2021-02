Traditionell beteiligt sich die CDU-Überruhr am 6. März wieder an der Pico-Bello-Sauber-Zauber-Aktion der Stadt Essen und der Ehrenamt Agentur.

„In diesem Jahr werden wir uns das Gelände rund um den Schaffelhofer Weg und den Eskenshof vorknöpfen und Straßen und Wege von Unrat befreien. Wir laden alle Bürger in Überruhr ein, bei der Aktion mitzumachen. Kommen Sie gern vorbei – auch Familien mit Kindern sind wie jedes Jahr herzlich willkommen“, sagt Thomas Ziegler, Vorsitzender der CDU in Überruhr und hiesiger Ratsherr.

Von 10 bis 12 Uhr sollen die Straßen, Wege und Gebüsche von Unrat befreit werden. Materialien wie Zangen, Müllbeutel und Handschuhe werden an diesem Tag vor Ort verteilt. Außerdem warten auf die fleißigen Helfer frisch gebackenen Muffins.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schaffelhofer Weg/Ecke Eskenshof. Das Tragen einer Mund-Nasenschutz-Maske sowie die Einhaltung der Abstandsregeln sind Voraussetzung für die Aktion.