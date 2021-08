Essen: Karrierestart zum Gesundheitsexperten

In die Ausbildung startete am 01.08.2021 bei der DAK-Gesundheit in Essen eine neue Azubine: Sophia Scholz (20) hat das Berufsbild der Sozialversicherungsfachangestellten gewählt. Die drittgrößte deutsche Krankenkasse legt Wert auf eine fundierte und hochwertige Ausbildung kommender Berufsgenerationen – und wurde dafür jüngst als bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Darüber hinaus bietet die DAK-Gesundheit Studienplätze für ein duales Studium zum BWL-Gesundheitsmanager.

„Wir freuen uns auf die nächste Generation Gesundheitsexperten. Die Ausbildung ist anspruchsvoll, aber das lohnt sich. Wir bieten Azubis auch hervorragende Perspektiven“, sagt Alexander Löhr, Chef der DAK-Gesundheit in Essen. Sophia Scholz ist froh, dass es jetzt losgeht: „Der Einstieg ins Berufsleben ist für mich natürlich ein spannender neuer Abschnitt. Ich fühlte direkt sehr gut aufgenommen, so dass mir der Start in die Ausbildung sehr leicht gefallen ist.“ Auch für das kommende Jahr werden wieder bundesweit 250 Azubis gesucht. „Wer Interesse hat, kann sich gern bei uns informieren und natürlich auch bewerben“, so Löhr weiter. Außerdem rät er jungen Leuten, sich möglichst rechtzeitig um einen Ausbildungsplatz zu kümmern. Start des nächsten Ausbildungsjahres bei der DAK-Gesundheit ist dann der 1. August 2022.

In drei Jahren zum „Sofa“ oder „KIG“

Die DAK-Gesundheit bildet in verschiedenen Berufszweigen aus. Als künftiger „Sofa“ – so die Abkürzung für die Sozialversicherungsfachangestellten – steht die Beratung der Versicherten im Fokus der dreijährigen Ausbildungszeit. Als Kaufmann oder Kauffrau im Gesundheitswesen (KIG) wartet eine Vielzahl von Aufgaben im Vertrieb oder in den Fachzentren der DAK-Gesundheit auf die Azubis. „Unsere Kunden sollen bei der DAK-Gesundheit erstklassigen Service erhalten. Um diesen Anspruch zu erfüllen, brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter mit Spaß am Umgang mit Menschen“, sagt Löhr. „Wir freuen uns, dass wir hier in Essen regelmäßig Ausbildungsplätze anbieten können.“

Ausbildung und Studium kombinieren

Für junge Leute auf der Suche nach einer Ausbildung, die wissenschaftliche Theorie und betriebliche Praxis vereint, ist vielleicht ein dualer Studiengang das Richtige. Die DAK-Gesundheit ermöglicht ihnen, neben der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten ein Bachelor-Studium zum BWL-Gesundheitsmanager zu absolvieren. Diese Art der Ausbildung dauert vier Jahre.

Alle Informationen zur DAK-Ausbildung – vom Inhalt bis zum Gehalt – gibt es online unter www.dak.de/ausbildung und unter www.dak.de/duales-studium Wer wissen möchte, ob ihm der Beruf Spaß macht, kann auch ein DAK-Online-Praktikum unter www.ich-und-meine-zukunft.de machen.