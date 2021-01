An der Schönscheidtstraße in Essen-Kray ist heute (12.55 Uhr) ein 6-jähriges Mädchen angefahren und verletzt worden - die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer.



Die Polizei Essen berichtet: Der Fahrer eines silbernen (möglicherweise auch grauen) Kombis kam laut Zeugen von der Hubertstraße und wollte nach rechts in die Schönscheidtstraße abbiegen.Dort stieß er offenbar mit der 6-Jährigen zusammen, die in Begleitung von mehreren anderen Kindern war - und verletzte sie dabei.

Wer fuhr den

Kombi?

Der Fahrer des Kombis stieg kurz aus und erkundigte sich nach dem Kind, fuhr dann aber weiter. Eine Zeugin kümmerte sich um das Mädchen.Ein Krankenwagen war nach dem Unfall nicht notwendig. Die Eltern des Mädchens erschienen noch am Unfallort und kümmerten sich um ihre Tochter.

Die Polizei sucht nun Zeugen bzw. den Fahrer des Kombis. Der Autofahrer wird folgendermaßen beschrieben:Deutscher, circa 170 cm groß, normale Statur, 45 bis 50 Jahre alt, graue Haare, Schnurrbart, Brille.

Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 erbeten.