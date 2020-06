Gegen 11.40 uhr rasten viele Polizeiwagen die Rodenseelstrasse hinauf durch das Haferfeld und Zweibachegge. Dort riegelten sie die Strasse und Hofeinfahrt zum Mergelweg ab.

Die anderen Wagen fuhren zum Wendeplatz vom Mergelweg. Notarztwagen und Krankenwagen fuhren bis zur Hausnummer 47 vom Immengarten.

Ich gehe den Weg immer mit Stevie , da wir dann runter zum Friedhofseingang Märkische Strasse laufen.

Als die Polizeiwagen an uns vorbeirasten, war das kein gutes Gefühl. Im beschaulichen Freisenbruch, war schon wieder etwas Schlimmes geschehen.

Was ist nur im Stadtteil los?

Wie sich herausstellte, hatte sich im Immengarten eine Beziehungstat ereignet.

Ein 62 jähriger attakierte seine Ex und ihren Vater mit einem Messer und fügte sich wohl selbst auch eine Verletzung zu.

Es ging wohl um die Trennung mit der er nicht klargekommen war.

Schlimm, wenn man dann zu solchen Verzweiflungstaten schreitet.

Wie ich vorhin erfuhr, konnte der Vater und Tochter wohl nach Versorgung in einem Essener Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden.

Wie es dem Angreifer geht, kann ich nicht sagen, auch nicht, ob seine Ex Verletzungen davongetragen hatte.

Es war ein Schreck in den frühen Mittagsstunden, und viele Freisenbrucher standen schockiert und aufgeregt dort in der Nähe des Tatorts vor ihren Häusern.

Keine Gaffer, sondern Menschen die Angst hatten, da niemand wusste, warum so ein Polizeiaufgebot und Krankenwagen dort aufgefahren waren!

Gottlob ist wohl Alles doch glimpflich abgegangen, für die Angegriffenen.

Gute Besserung