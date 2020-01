Was für ein großartiges Konzert!

Die Antoniusschule hatte für den 24. Januar zum alljährlichen Trommelkonzert eingeladen. Teilnehmer/innen aus den fünf Percussionkursen - Kinder aus allen vier Schuljahren und Erwachsene - spielten auf kubanischen Congas und Tumbas sowie anderen Rhythmusinstrumenten unter der Leitung der Musikerin Dorothee Marx-Bazanta aus Münster. So gab es anschauliche Einblicke in das musikalische Projekt, das seit 1999 an der Grundschule in Freisenbruch angeboten wird. Mehr als in den Vorjahren unterstützten sich die Kinder und Erwachsenen aus den einzelnen Trommelkursen bei den Musikstücken - beim Gesang, mit Instrumenten und Erweiterung der Rhythmen - gegenseitig.

Verschiedene Rhythmen wurden besonders vorgestellt wie Merengue, Bembé, Arará Zabalú. Bei der Cumbia, die aus Kolumbien stammt, durfte beim Lied vom Fischer „El Pescador“ der Llamador – eine große Basstrommel - nicht fehlen. Der spanische Liedtext wurde zum besseren Verständnis von den Kindern der ersten Klassen für alle pantomimisch dargestellt. Das Publikum war mit einbezogen und klatschte begeistert mit.

Zum Abschluss des Konzertes gab es den Rhythmus Tumbao mit dem Song „Senorita“. Und hier haben alle den Refrain lautstark mitgesungen! So gab es auch wohlverdienten Applaus in die Einblicke der Arbeit von Dorothee Marx-Bazanta, die Vielzahl der Rhythmen und die tollen Leistungen der Kinder, die dem Publikum mit viel Konzentration und Freude etwas vom südamerikanischen, cubanischen Lebensgefühl vermittelt haben!

