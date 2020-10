Die Zahl der Infizierten steigt und steigt.

Auch wir sind bzw waren Hochrisikostadt, morgen kann es wieder anders sein.

Ziel kann es doch nur sein, Menschenansammlungen zu vermeiden, enge Strassen bzw Gassen und genügend Sicherheitsabstand zu Anderen.

Ob sich Das, auch mit Hygienekonzepten erreichen lässt- bezweifle ich!

Ich bin immer Verfechterin unseres Steeler Weihnachtsmarkt gewesen.

Besuchte oft und gern meine Eierpunschhütte, doch zu dieser Zeit, habe ich grosse Bedenken, das man genügend Abstand halten kann.

Leute bleiben an Hütten stehen, schauen sich die Auslagen an, achten dann gar nicht darauf, wenn sie wieder " einscheren" wer da neben Ihnen herläuft!

Ich konnte das in den Strassen von Rüdesheim an den Wochenenden beobachten.

Es wird geplauscht, gelacht, Hunde, Kinder, Abstand- und dann noch Fotos mit dem Handy zwischendrin.

Da ja so viele Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, dürften sich Viele gen Steele aufmachen.

Es soll zwar Zugangskontrollen geben, begrenzte Besucherzahlen- aber wenn sich Hunderte mit PKWs auf den Weg machen um in Steele zu bummeln und einen Glühwein zu trinken, mit Freunden- wie will man Die dann abhalten.

ONLINE - Tickets? Nur damit Zugang?

Kein Alkohol? Die Gerüchteküche brodelt-...

Man darf gespannt sein- Ich persönlich halte es diesesmal für Falsch, da eigentlich Treffen auf 5 Personen beschränkt sein sollen..zur Zeit oder 11 oder weiß der Henker- zu oft wird Alles geändert

Muss man dann dieses Jahr unbedingt einen Weihnachtsmarkt machen?

Als wir noch Andere Zeiten hatten, mit niedrigen Infektionszahlen, war ich noch ganz begeistert.

Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich unseren Markt und geselliges Zusammensein liebe, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir den Weg nicht lieber spare.

Sicherheit geht vor....oder?

Letztes Jahr hatten wir LK ler so viel Spass dort.

Schaut mal

PS: Eine Bühne samt Programm gibt es ja nicht, doch trotzdem sehe ich schwarz...sorry