Ich sitze am Rhein und lese in den Nachrichten von ausufernden Partys auf Mallorca...Deutsche wie Briten ließen die Sau raus, ohne Abstand , Masken, Anstand.

Sie haben es Alle nicht kapiert, und ich bin es so leid immer wieder zu predigen!

Die Menschen in Eigenverantwortung, das tun zu lassen, was so wollen, ohne Kontrollen, funktioniert leider nicht.

Es liegt wohl in der Psyche des Menschen, denn soziale Kontakte, Spass und sorgloses Miteinander war doch immer normal.

Ob auf Malle oder in den Altstädten von Düsseldorf oder Köln.

Den Ernst der Lage verkennen die Meisten.

Coronazahlen sinken, doch einige Hotspots zeigen- das Virus ist da und wartet genau auf die Feierwütigen!

Die Folgen werden Menschen tragen, die sich wochenlang an Regeln und Lockdown hielten.

Wir haben beschlossen, unser Mobil in diesem Sommer ausgiebig zu nutzen.

Auf den Campingplätzen ist es ein Leichtes Abstände zu wahren..Maskenpflicht auf WC und Duschen wird hier eingehalten.

Ich habe festgestellt, das Wir zu Zeit unsere Natur und all die kleinen Wunder viel intensiver erleben, bewusster wahrnehmen, wie schön die Welt doch sein kann.

Zur Ruhe kommen, dasitzen, aufs Wasser sehen.

Möwen, Kormorane, Nielgänse..

Hummeln, Bienen und das Käutzchen das in der Nacht ruft.

Gestern abend auf der anderen Rheinseite ein Trompetenkonzert...das zu uns hinüberschallte.

So schön- von Ave Maria bis I did it my Way...Ich hätte heulen können.

Mittwoch geht es heimwärts, denn unser Haushüter fährt selbst in Urlaub .

Aber schon bald sind wir wieder unterwegs!

Wer weiß was der Herbst uns bringen wird...

CORONA lauert!

Ich habe Euch ein paar Eindrücke mitgebracht, ein paar Bilder aus Bad Hönningen, das vor langer Zeit auch mal eine Partyhochburg war- Vorbei.

Die Discos und Gaststätten wo die Post abging- lange geschlossen.

Ein Ort im Dornröschenschlaf mit freundlichen Bürgern, Sauberkeit und Höflichkeit..

Gegenüber Bad Breisig...lebendiger und grösser.

Gutes Essen und leckeren Kuchen gibt es hier- Was will Frau mehr?

Ich freue mich auf den nächsten Besuch hier- und das Thermalbad :-)