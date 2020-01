Zur Bürgersprechstunde lädt der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut am Dienstag, 21. Januar, von 16-18 Uhr in sein Wahlkreisbüro (Altenessener Straße 268) ein.

In Einzelgesprächen werden Nachfragen aller Art beantwortet.

Es wird um Terminvereinbarung im Vorfeld unter Tel.: 89 944 960 oder per Mail: dirk.heidenblut.ma02@bundestag.de gebeten.