Über drei Neuzugänge können sich Steeles Damenmannschaft in der Winterpause freuen.

Mit Celina Falcone (MSV Duisburg), Kathrin Wittfeld (GSV Moers) und Joeline Klaar (GSV Moers) wird man sich für die Rückrunde verstärken.

Ob noch weitere Spielerinnen den Weg nach Essen Steele finden war noch nicht zu erfahren, aber man freut sich jetzt schon auf die Neuen.

Mit Celina Falcone aus der Regionalliga kommt trotz ihrer jungen Jahre nochmals Erfahrung im Frauenfußball zum Langmannskamp.

Kathin Wittfeld langjährige Spielerin vom GSV Moers hat jetzt ihre Heimat in Essen gefunden und stellt nun ihre Dienste der SpVgg Steele zur Verfügung.

Juniorinnen Bundesliga und Juniorinnen Regionalliga waren für Joeline Klaar ihre ersten Erfolge bevor der Schritt zum GSV Moers gewagt wurde.

Doch in er Winterpause suchte die Essenerin einen Verein in der näheren Umgebung und unterschrieb nun bei den Teufelinnen.

Die Damenmannschaft vom SpVgg Steele 03/09 freut sich sehr über die Zugänge, denn Verstärkung ist dringend erforderlich da es in der letzte Zeit nicht immer Rund lief in der Niederrheinliga.

Am 20.01.2020 steigen die Teufelinnen in ihr Trainingsprogramm ein und am 26.01.2020 steht das erste Freundschaftsspiel gegen den Liga Rivalen SV Walbeck auf dem Programm.

Um 13:00 geht es los im Seeler Sportpark, dann darf man gespannt sein wer sich im Neuen Jahr gut verkaufen wird.