Am morgigen 11.11. um 11.11 Uhr sollte ja eigentlich der Hoppeditz erwachen und die Jecken in eine närrische Session führen. Leider fallen die entsprechenden Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie aus. Doch der "Festausschuss Kupferdreher Karneval" hat eine besondere Idee. Die diesjährige Rede des Hoppeditz zur Lage der Nation wird trotzdem veröffentlicht:



Helau ihr Narren hier im Land

Als Hoppeditz bin ich bekannt

Und jedes Jahr steh ich bereit

Stets zu Beginn der Narrenzeit

Am 11.11. ist der Tag

An dem ich zu Euch sprechen mag

Nachdem mich Euer Ruf erweckt

Doch diesmal bin ich aufgeschreckt

Leider fehlt in diesem Jahr

Der Weckruf meiner Narrenschar

So was gab es wohl noch nie

Schuld ist eine Pandemie

Karneval ist unsere Zeit

Und wir haben uns gefreut

Zu feiern so wie stets zuvor

Mit Spaß, Gesang und mit Humor

Doch leider wird nun nichts daraus

Corona bremst uns alle aus

Ob auf der Straße, ob im Saal

Es wird wohl nichts mit Karneval

Selbst Rosenmontag, das weiß man schon

Ist ohne Umzug in der Session

Die Straßen bleiben leider leer

Das fällt uns Narren wirklich schwer

Die Kupferdreher Narren-Tradition

Seit 149 Jahren gibt‘s sie schon

Die fällt diesmal leider aus

Doch Freunde, macht euch nichts daraus

Wir haben Stürme überwunden

Nach manchen Kriegen uns neu erfunden

Und wir ließen uns durch Krisen

Unseren Karneval niemals vermiesen

Doch eines ihr Lieben, das sei klar

Zurückhaltung in diesem Jahr

Wird, und darauf könnt ihr wetten

Viele, viele Leben retten

Nicht groß zu feiern in unserer Zunft

Ist ein Zeichen von Vernunft

Verantwortung für Groß und Klein

Soll dieses Jahr das Motto sein

Wenn all die Jungen und auch die Alten

Sich an gewisse Regeln halten

Dann wird auch diese Krise schwinden

Wir werden Corona überwinden

Aus Karneval sind wir nicht raus

Wir ruhen uns nur etwas aus

Wir sammeln Kraft für große Taten

Die lassen nicht lange auf sich warten

Denn schon im übernächsten Jahr

Wird groß gefeiert, das sei klar

Wir feiern dann hier in Kopperdrai

150 Jahre heimatliche Narretei

Das wird dann ne tolle Zeit

Drum bleibt gesund ihr lieben Leut

Verliert nicht den Humor und Witz

Das wünscht euch euer Hoppeditz

Und weil wir jetzt nicht zusammen sind

Nutz ich diesen Weg geschwind

All den Medien möchte ich „Danke“ sagen

Ein dreifach Helau in schweren Tagen