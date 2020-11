In kleinem Kreis legte am Sonntag die Krayer Bürgerschaft, vertreten durch Lutz Frye und Andreas Haase, und der Bezirksbürgermeister Frank Stienecker am Ehrenmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einen Kranz nieder. Corona-bedingt wurde auf die übliche Gedenkveranstaltung verzichtet.