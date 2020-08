Im Rahmen der unternehmensweiten Digitalisierungsoffensive hat die Katholische Pflegehilfe Auszubildende des Unternehmens mit einem eigenen Tablet ausgestattet.



Gemeinsam mit Personalleitung und Verantwortlichen für das Ausbildungsmanagement überreichte Geschäftsführer Markus Kampling im Fortbildungszentrum des Unternehmens das neue Arbeitsmaterial an die Auszubildenden. Ab sofort dürfen 25 Auszubildende in den Bereichen Pflege und Verwaltung ihr eigenes Tablet mit zugehöriger Tastatur für die gesamte Dauer ihrer Ausbildung nutzen.

Zeitgemäße Ausstattung

„Es ist uns wichtig, unsere Mitarbeitenden in allen Unternehmensbereichen mit modernster Technik und zeitgemäßen Hilfsmitteln auszustatten“, erläutert Kampling die Initiative. „Damit ermöglichen wir eine optimale Arbeitsorganisation und leisten einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Prozesse.“ Insbesondere die Auszubildenden benötigen eine zeitgemäße und zukunftsgerichtete technische Ausstattung für ihre Ausbildung – ob für die Begleitung des Schulbesuchs, die Bearbeitung von Aufgaben oder die Prüfungsvorbereitung.

„Auch das Lernen auf Distanz stellt mit eigener technischer Ausstattung keine Herausforderung mehr dar“, beschreibt der Geschäftsführer weiter. In diesem Fall können Arbeitsaufträge direkt über das eigene Gerät eingesehen, abgerufen und bearbeitet werden. Auch in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens sei dies ein immenser Vorteil. Denn wie auch die Teilnahme am Projekt Ökoprofit zeigt, kommt der Nachhaltigkeit bei der Katholischen Pflegehilfe eine wichtige Bedeutung zu. Durch den Einsatz der Tablets könne man nun weitere Druckaufträge einsparen und noch ressourcenschonender agieren. Neben der Verteilung der Tablets umfasst die unternehmensweite Digitalisierungsoffensive zum Beispiel das E-learning und die ambulante Tourenplanung und Dokumentation über spezielle mobile Endgeräte.