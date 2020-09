Ganz in der Nähe der Heimlichen Liebe in den Hügeln über dem Baldeneysee brennt der Wald, mittlerweile sind es bereits über 5.000 Quadratmeter. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und versucht das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf obere Waldgebiete und Wanderwege zu verhindern. Ein Hubschrauber soll zudem noch mit einem großen Wassertank und Wasser aus dem See dabei helfen, die Flammen zu löschen. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt.