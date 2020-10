Am Sonntag, 1. November, ist in der Villa Rü, Giradetstraße 21, das Jazztrio "Inception" zu Gast.

Das erste Konzert beginnt um 16 Uhr und das zweite um 18 Uhr. Jeweils eine Viertelstunde vor Beginn ist Einlass. Der Eintritt ist frei.

Das Duo „Inception“, bestehend aus Amanda Kapsch und Igor Zavatckii, spielt Interpretationen unterschiedlicher Jazzstandards. Mit viel Gefühl zueinander und zur Musik haben beide die Titel neu arrangiert – es geht um Liebe in allen Facetten. Ein Liebesgeständnis, ein sehr intimes und persönliches Album des Ehepaars. Viele Titel finden sich auf der neuen CD „I'm glad there is you“.

Die im Ruhrgebiet geborene Amanda Kapsch studierte an der Essener Folkwang Universität der Künste und am niederländischen ArtEZ Conservatorium Jazz und Pop Gesang.

Der in Russland geborene Igor Zavatckii studierte in Sankt Petersburg Klavier. Seinen Master in Jazz absolvierte er an der Essener Folkwang Universität der Künste. 2015 war er der Gewinner des Steinway Preises. Beide leben jetzt in Berlin.

Einlass nur mit Voranmeldung und Reservierungsbestätigung. Anmeldung und namentliche Platzreservierung unter der Mail-Adresse B.S.E.Jazzclub@gmx.net. Betreff: Jazz Visions Ruhr.