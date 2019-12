Ohne vorherige Ankündigung wurde die Vorstellung des Musicals Flash Dance im Colosseum Essen für den 29.12 abgesagt. Dennoch konnte der Veranstalter BB Promotion kurzfristig die Karten am 30.12 für die Vorstellung am 30.12.2019 umtauschen. Eine Super schnelle Leistung.

Volles Haus im Colosseum. Dieses mal stach besonders das Bühnenbild in den Vordergrund. Auf LED Wänden wurden äußerst authentisch Film Szenen eingespielt und wie eine Art Hologramm die Sänger durchgeblendet. Dann öffnete sich der Vorhang und man war direkt im Stahlwerk. Hier wurde das Bühnenbild praktisch direkt in den Saal durch die vorhandene Architektur der Halle verlängert. Diese einzigartige Wirkung ist wohl nur im Colosseum Essen so möglich. In der gesamten Show unterstützte das Bühnenbild exzellent die Darsteller auf der Bühne. Maria Danae Bansen als Alex Owens begeisterte durch ihre Tanzeinlagen und der Titel What a Feeling gesungen von Gloria in Person von Ira Theofanidis war wie das Original vorgetragen.

Eine sehr gute und gelungene Inszenierung. Dafür gab es am Ende auch Standing Ovations des Publikums. Zum Schluss hätte man sich noch als Zugabe ein kurzes Medlay gewünscht, aber alles in allem trotz der Probleme am 29.12 eine tolle Show.