In der Philharmonie Essen wird die Konzertreihe „From East to West“, in der der Vordere Orient lebendig werden soll, fortgesetzt. Nachdem im Herbst das Tarab Ensemble für einen stimmungsvollen Auftakt gesorgt hat, steht nun zu Beginn des neuen Jahres eine Begegnung zweier Orchester im Mittelpunkt: Das East-West Pacem Orchestra sowie Mitglieder der Essener Philharmoniker laden gemeinsam am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen zu „Erinnerungen aus dem alten Damaskus“ ein.

Im Fokus steht das legendäre „Damaskuszimmer“: Der Hagener Kunstsammler Karl Ernst Osthaus erwarb 1899 einen reich verzierten und bemalten Empfangsraum aus der historischen Altstadt von Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Da es für die Räumlichkeiten in Osthaus’ Privatmuseum allerdings viel zu klein war, verblieb das Zimmer lange unausgepackt. Erst 1930 kam es nach Dresden und wurde dort Teil der im Aufbau befindlichen Orientabteilung des Völkerkundemuseums. 1997 rückte es in den Blick, als erste Schritte zur Restaurierung und Wiederaufstellung des Zimmers unternommen wurden.

Das multimediale Konzert ist diesem Symbol der syrischen Hochkultur musikalisch auf der Spur und will zeigen, wie sich aus der Begegnung zwischen Ost und West Spannendes und Neues entwickeln kann.

Das East-West Pacem Orchestra (2016 gegründet als East to West Ensemble Hagen) vereint östliche und westliche Musiker mit Instrumenten wie Ney, Oud, Saz, Kanun und einem Streichensemble. Ein Klangerlebnis der besonderen Art ergibt sich an diesem Abend zudem durch das Mitwirken von Mitgliedern der Essener Philharmoniker, die mit einer Streichergruppe die Farben der europäischen Musiktradition mit einbringen, heißt es in der Ankündigung. Und es bleibt nicht nur bei akustischen Eindrücken: Zu sehen sind eine Videoprojektion des Damaskuszimmers vom Künstler John McGeoch sowie Bauch- und Sufi-Tanzeinlagen. Im Anschluss an das Konzert sind alle Besucher zu einem Getränk im Foyer eingeladen.

Karten (Preis: 8 Euro) und Infos unter Telefon 81 22-200 und www.philharmonie-essen.de.