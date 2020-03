Am kommenden Wochenende lädt das Frauenbündnis 8M20 Essen gleich zu zwei Veranstaltungen ein. Am Samstag, 7. März wird es eine Kundgebung mit Demo geben. Sonntag ist dann ein „Weltfrauenfest“ im Unperfekthaus geplant.

Unter dem Motto „Keine Einzige mehr! Rassismus, Faschismus, Sexismus – NoGo!“ ruft das "Frauenbündnis 8. März Essen" am Samstag, 7. März, 12 bis 14 Uhr zur Kundgebung mit Demo auf dem Willy-Brandt-Platz auf. Es gibt Tanz- und Sprachperformances, Lieder, Infos und ein offenes Mikrofon.

Am Sonntag, 8. März lädt das Bündnis zum „Weltfrauenfest“ ins Unperfekthaus/Limbecker Platz ein. Von 17 bis 22.30 Uhr gibt es ein frauenpolitisch-buntes Festprogramm.

Die Essener Band Valoroso spielt und singt unter anderem Irish Folk, die Schülerin Sara Dabbas singt unter anderem das syrische Lied „Waisenkinder“, Farwa Ahmadyar performed „Nur ein Mädchen“, Dirk Willing denkt laut „Es war nicht immer so und bleibt auch nicht“ und dann legt DJ Kaveh zur internationalen Disko auf. Außerdem gibt es ein Fingerfood-Buffet und kleine Überraschungen.

Eintritt inclusive NonAlk-Getränke-Flatrate 7.90 Euro, übliche Ermäßigungen, Kinder bis 5 Jahre frei.