Der Autor und Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide aus Münster ist am 17. März im Medienforum des Bistums Essen zu Gast. Ab 19 30 Uhr stellt er sein Buch „Gottes falsche Anwälte – Der Verrat am Islam“ vor.

Professor Mouhanad Khorchide hat in Beirut Islamische Theologie und in Wien Soziologie studiert. Seit 2013 ist er Principle Investigator des Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ an der Universität Münster.

In der Ankündigung heißt es: Kourchide beschreibt in seinem Werk die Entwicklung des Islams von seinen Anfängen bis heute, und wie aus der Religion immer mehr ein Politik- und Machtinstrument wurde, das in alle Lebensbereiche hineinregiert.

Mutig und ohne Kompromisse beschreibt der Islamwissenschaftler in seinem neuen Buch den Missbrauch des Islams durch „falsche Anwälte“, wie er sie nennt, und wie es dazu kommen konnte, wie er sich heute gibt, und wie dieser Entwicklung entgegengetreten werden kann.

Das Medienforum des Bistums Essen veranstaltet in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk und dem Arbeitskreis Interreligiöser Dialog im Bistum Essen am 17. März die Buchpräsentation „Gottes falsche Anwälte – Der Verrat am Islam“ mit anschließendem Gespräch mit Mouhanad Khorchide im: Zwölfling 14, 45127 Essen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten können im Vorfeld im Medienforum, Telefon 0201 / 2204-274, oder an der Abendkasse – sofern nicht ausverkauft – erworben werden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Lesung um 19.30 Uhr.