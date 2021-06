Am 15. Juli wird das GOP Varieté-Theater Essen den Spielbetrieb wieder aufnehmen und startet mit der Showproduktion „Wild Boys – frisch, prickelnd, Rosemie“ in den Sommer. In den kommenden Wochen bereitet man sich intensiv auf den Restart vor.

Wie in allen anderen Spielstätten und Gastronomiebetrieben gelten die „3Gs“: Besucher müssen entweder geimpft, getestet oder von Corona genesen sein. Dazu wird es ein „Check in“ am Eingang geben, bei dem die Gäste begrüßt werden. Testzentren befinden sich in der Nähe. Zudem haben Besucher die Möglichkeit, sich am „Check in“ digital zu registrieren. Technisch weniger versierte GOP-Fans können am Platz im Theatersaal ein Kontaktformular ausfüllen.

Die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, die sich bereits 2020 im sommerlichen Spielintermezzo bewährt haben, sehen neben dem regelmäßigen Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen eine reduzierte genehmigte Platzkapazität von 250 Plätzen statt 340 regulären Sitzplätzen sowie zusätzliche Trennwände als Spuck- und Niesschutz vor. Zusätzlich wurde in eine Luftfilteranlage investiert, die nach den neuesten Bestimmungen für gesundes Klima sorgt. Bei der Bezahlung liegt der Schwerpunkt auf kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten. Aufgrund der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wird die Showdauer wieder auf 90 Minuten begrenzt, und es wird auf eine Pause verzichtet, damit unnötige Besucherströme vermieden werden.

„Wir freuen uns alle so sehr auf den Restart. Nicht nur den Künstlern des neuen Programms kann das Attribut „wild“ zugesprochen werden, auch kann, auch unser Team ist ganz wild darauf, endlich wieder die Türen für unsere Gäste öffnen zu können“, sagt Direktorin Nadine Stöckmann und ergänzt: „Damit alle Künstler Corona-konform anreisen und sich entsprechend gut auf die Show vorbereiten können, starten wir nicht ad hoc, sondern fädeln uns ohne Änderungen in den regulären Spielplan 2021 ein und starten mit unserem Sommerprogramm ,Wild Boys' ganz regulär am 15. Juli.“

Ausgelassen gute Stimmung

Und diese erste Show nach der Zwangspause bringt mit viel Heiterkeit, Akrobatik, Charme, Augenzwinkern und ganz viel Menpower ausgelassen gute Stimmung auf die Bühne. „Trotz der immer noch besonderen Umstände können wir versprechen, dass unsere Gäste einen wunderbaren Showbesuch erleben, der nach der langen Zeit des Lockdowns Urlaub vom Alltag bringt“, bekräftigt Stöckmann. Als besonderes Bonbon für Familien, die in den Zeiten der Entbehrung Abwechslung und Unterhaltung mehr als verdient haben, gibt es das Special „Kids für Nix“, bei dem jeweils ein Kind bis 14 Jahren in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Show hat. Auch das Gastronomie-Konzept hält attraktive Angebote für Familien mit Kindern bereit.

Tickets (ab 39 Euro) können ab sofort unter www.variete.de, unter Tel. 0201/2479393 sowie im GOP an der Rottstraße gebucht werden.