03. Oktober 2021...

Wir sind ein Volk das war der Weg zur Vereinigung...und so friedlich kann es ablaufen wie es bei uns geschehen ist...mit Tränen in den Augen erinnere ich mich jedes Jahr daran und freue mich jedes Jahr darüber was bisher seitdem alles geschafft worden ist...Wir schaffen das ist nicht nur ein Wort...

3. Oktober 1990

Am 3. Oktober 1990 feierten die Deutschen die Vereinigung ihrer beider Staaten. Damit war knapp ein Jahr nach dem Mauerfall die Teilung Deutschlands überwunden und die Existenz der DDR beendet....