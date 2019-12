Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ein klassisches und stets beliebtes Geschenk für Jung und Alt sind Bücher. In letzter Zeit hat die Entwicklung der Technik elektronische Bücher, sogenannte eBooks, ermöglicht. Für manche ist dies eine willkommene Richtung, andere stehen noch auf Papierbücher. Wir wollen eure Meinung hören.

Welche Vorteile hat denn ein eBook?

Der eBook-Reader hat mehrere Vorteile. Man kann ihn leicht überall mitnehmen, er ist klein und wiegt nicht viel. Dies ist nicht nur von Vorteil bei Gepäckbeschränkungen, es erleichtert auch das Lesen an sich. Egal, wie lang der Liebesroman oder ausführlich das Sachbuch, das Gewicht in der Hand bleibt gleich. So ist auch der nächste Vorteil der riesige Speicher – in einen durchschnittlichen eBook-Reader passen bis zu 3000 Bücher. So hat der Leser die Möglichkeit, eine riesige Auswahl an Lesematerial in einem kleinen Gerät mit sich herumzutragen. Außerdem sind manche Reader beleuchtet – man kann also im Dunkeln lesen, ohne den Partner zu stören.

Was sind die Nachteile eines Ebooks?

Der wohl größte Nachteil eines eBooks ist, dass man sich statt dem Buch nur das Recht zu der Benutzung kauft. Das heißt auch, dass das Verschenken und weiterverkaufen von elektronischen Büchern nur begrenzt, etwa in Gutscheinform, möglich ist. Außerdem fehlt manchen das Gefühl eines gedruckten Buches. "Echte" Bücher können besser gesammelt und teilweise als schöne Dekoration ausgestellt werden. Sie haben auch einen eigenen Geruch und können richtig durchblättert werden.

Diese Woche wollen wir Folgendes wissen: Seid ihr auf elektronische Bücher umgestiegen/würdet ihr umsteigen? Welche Vor- und Nachteile haben eBooks eurer Meinung nach noch? Verschenkt ihr gerne Bücher zu Weihnachten?