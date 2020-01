Geburtstagsparty für Essen on Ice

Viele Essener haben sehnsüchtig darauf gewartet, sich auf dem Kennedyplatz endlich wieder aufs Glatteis begeben zu können.

Am vergangenen Wochenende startete der Kufenspaß, der in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfindet. Klar, dass das besonders gefeiert werden wollte. Mit dem innogy Familientag inklusive Geburtstagsparade, jeder Menge Mit-Mach-Angebote für Alt und Jung sowie einem verkaufsoffenen Sonntag stand einem schönen Wochenende nichts mehr im Wege - und sogar Pinguine gibt es jetzt in dieser Stadt.

Renate Debus-Gohl war am Sonntag mit der Kamera vor Ort und hat jede Menge Impressionen gesammelt. Wer jetzt Lust hat, selbst die Schlittschuhe unterzuschnallen, Europas größte mobile Rodelbahn zu testen oder sich mit Freunden auf eine Runde Eisstockschießen zu verabreden, hat noch Gelegenheit dazu. Bis zum 8. März läuft Essen on Ice 2020.