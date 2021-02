Unfallstelle hat ein Geisterrad bekommen

An dieser Stelle ist ein kleines Kind auf dem Weg zur Schule, von einem abbiegenden LKW erfasst und mitgeschleift worden. Zunächst erinnerten nur Plüschtiere an die Unfallstelle. Nach einem Jahr wurde nun auch ein Geisterfahrrad an der Unfallstelle aufgestellt. Autofahrern fällt das nun sofort auf. Mehr aber auch nicht. Tritt man aber mal an diesen Ort heran, bekommt man doch ein beklemmendes Gefühl. Ein junger Mensch, der dass Leben noch vor sich hatte wurde aus dem Leben gerissen. Auch für die Eltern ein sicher Schreckliches Ereignis, wenn das eigene Kind vor einem die Welt verlässt. Schulkameraden haben auch Abschied genommen und Mutmachersteine hinterlegt.

Es ist wirklich Zeit mit Elektronik LKW´s aufzurüsten, damit so etwas nicht noch mal passiert.

Wirtschaftliche Gründe dürfen da keine Rolle spielen.