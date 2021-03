Als Kinderbeauftragte der Stadt Essen liegt es mir sehr daran, direkt zu hören, was es Neues in den Stadtbezirken gibt. Die Bezirkskinder- und Jugendbeauftragten sind ebenso neu im Amt wie ich und horchen in die Stadtteile hinein.

Themen gab es zu Genüge zum Auftakt. Der Schwerpunkt heute lag auf der Situation in den Kitas, gesprochen haben wir u.a. ebenso über die Grundschulen sowie Spiel- und Freiräume für Kinder und Jugendliche. Diese Stadt hat ein großes Pfund an engagierten Menschen, die sich für die Belange der jungen Generation einsetzen. Das ist klasse!

Im Kinderforum kommen unsere Kinder auch selbst zu Wort! Genau das brauchen wir: MEHR Gehör für Kinder. Ich freue mich demnächst auf meine 1. Kindersprechstunde und darauf dieses Schätzchen in meiner Hand, einen Beschluss des Jugendwohlfahrtsausschusses von 1990, in die Neuzeit zu bringen. Darin geht es um die Aufgaben der Kinderbeauftragten und warum es vor lauter „Verhäuslichung“ und „Mediatisierung“ schlecht um die Lebenswirklichkeit der Kinder bestellt ist. Ein paar Jahre weiter ist es aber ironischer Weise genau das, was der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie zu schaffen macht. Ihr könnt es euch denken, Thema Nummer 1 bleiben Kindergesundheit und Kinderschutz!