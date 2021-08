Bredeney: Matthias Hauer MdB an der Supermarkt-Kasse für den guten Zweck

Am 3. September wird Matthias Hauer (CDU) bei Edeka Kels in Bredeney an der Kasse tätig. Der Essener Bundestagsabgeordnete kassiert von 11 bis 11:30 Uhr für den guten Zweck. Die Einnahmen der Kassenaktion spendet die Edeka-Kaufmannsfamilie Kels. Matthias Hauer MdB hat dafür das Projekt „Ellens Treff“ der Essener Bahnhofsmission ausgewählt, das Frauen in Not unterstützt.



Ein Bundestagsabgeordneter an der Kasse: Bei Edeka in Kels können Bürgerinnen und Bürger am 3. September von 11 bis ca. 11:30 Uhr den Praxistest machen – wie wird sich Matthias Hauer MdB dabei schlagen? „Ich werde mir alle Mühe geben, die Kundinnen und Kunden freundlich und schnell zu bedienen“ sagt der Essener Politiker, dessen Mutter selbst Verkäuferin im Einzelhandel war. Der Essener Bundestagsabgeordnete freut sich bereits auf den praktischen Einsatz, auf den Kundenkontakt und hofft auf ein hoffentlich gutes Ergebnis für den guten Zweck.

Den Erlös aus der halbstündigen Kassenaktion spendet die Kaufmannsfamilie Kels für das Projekt „Ellens Treff“ der Bahnhofsmission Essen. Träger der Bahnhofsmission Essen sind der Caritasverband für die Stadt Essen e.V. und das Diakoniewerk Essen. Matthias Hauer MdB hatte das Projekt, das über die Essener Spendenplattform „I do Essen“ läuft, dafür ausgewählt. „Viele Frauen in Not sind auf die Hilfe der Bahnhofsmission angewiesen, gerade im anstehenden Herbst und Winter“, sagt der Bundestagsabgeordnete. „Daher unterstütze ich das Projekt sehr gern.“ Ellens Treff bietet Frauen in Not Beratungs- und Vermittlungsangebote sowie Hygiene- und Kleidungsartikel. Wer dafür ebenfalls Spenden möchte, kann dies unter essen.i-do.app tun.

Neben Matthias Hauer MdB werden Felix Kels (Edeka-Kaufmann), Dr. Julian Böcker (Leiter Büro Brüssel Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG), Vertreterinnen der I do GmbH und ein Vertreter der Bahnhofsmission Essen an dem Termin am 3. September teilnehmen. Pressevertreter sind ausdrücklich zur Spendenübergabe und zur Kassenaktion herzlich eingeladen.

Kassenaktion von Matthias Hauer bei Edeka Kels in Bredeney:

3. September von 11 bis 11:30 Uhr (Spendenübergabe ca. 11:45 Uhr)

Edeka-Markt, Bredeneyer Straße 130/138, 45133 Essen