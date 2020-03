In der nächsten Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Essen am Mittwoch, 11. März, ab 10 Uhr, geht es in einem Vortrag um das Thema Demenz. Weiterhin werden die Regionalbüros, die Pflegebedürftige und deren Angehörige beraten, vorgestellt.

Der Anteil älter Menschen steigt in Essen. Damit auch das Risiko einer demenziellen Erkrankung. Demenz ist für Betroffene und deren Angehörige eine große Herausforderung. Viel Verständnis und Geduld fordern Symptome wie Gedächtnisstörungen, starke Unruhe oder Orientierungslosigkeit.

Prof. Dr. Hans-Georg Nehen, Essener Experte zum Thema „Altersmedizin“ informiert in seinem Vortrag „Was ist Demenz? – Was kann ich tun?“.

Anna Hindemith, Mitarbeiterin im Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz, Region westliches Ruhrgebiet, stellt die Arbeit des Regionalbüros vor und beantwortet Fragen.

Im Herbst 2019 haben zwölf Regionalbüros die Arbeit aufgenommen. Sie entwickeln beratende und unterstütze Angebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige im Land weiter. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, dass Menschen mit Pflegebedarf auch weiterhin ein selbstbestimmtes und teilhabeorientiertes Leben ermöglicht wird.

Gäste sind zur 55. Sitzung des Seniorenbeirates im Ratssaal des Essener Rathauses wie immer willkommen.

Aufgrund des Coronavirus wird der Seniorenbeirat der Empfehlung der Stadt Essen folgen und die persönlichen Daten aller Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung am Eingang zum Ratssaal erfassen.

Um im Falle einer im Nachgang der Veranstaltung festgestellten Infektion von Teilnehmenden die virale Ausbreitung zu verhindern, ist eine unverzügliche Identifizierung der übrigen Teilnehmenden der Veranstaltung unverzichtbar.

Der Seniorenbeirat bittet um Verständnis für diese Maßnahme.