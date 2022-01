15. Januar 2022...

Schützt Cannabis vor Corona?...

Forschende aus den USA haben jetzt in einer Studie entdeckt, dass Cannabis vor einer Corona-Infektion schützen könnte. Wie genau die Hanfpflanze auf das Virus wirken soll....

Ein Team der Oregon State University hat in einer Studie eine interessante Entdeckung gemacht: Cannabis könnte als Therapeutikum oder vorbeugend als Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wirken

Die Hanfpflanze steht im Ruf, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu hemmen. Wie die US-Forschenden jetzt entdeckten, könnte sie ihre positive Wirkung auch gegen das Coronavirus entfalten. Demnach können die Cannabinoide verhindern, dass das Virus in die Zellen eindringt. Grund dafür sind die Säuren CBGA (Cannabigerolsäure) und CBDA (Cannabidiolsäure). Den Berichten nach binden sie das Spike-Protein, sodass es nicht mehr in die Zellen gelangen kann...

Eine Infektion würde so also verhindert oder könnte verkürzt werden, da sich das Virus nicht mehr weiter vermehren kann...

Kaugummi gegen Corona: Ansteckungsrisiko sinkt drastisch

Gleich zwei Studien berichten über Kaugummis gegen Corona, die das Ansteckungsrisiko extrem senken sollen. Den Ergebnissen zufolge kann das Ansteckungsrisiko durchs Kauen extrem reduziert werden. Aber was sind das für Mittel?...

Forschende aus den USA und aus Frankfurt haben jetzt zur gleichen Zeit jeweils ein einfaches Mittel präsentiert, das einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 leisten könnte: Laut der Analysen könnte ein Kaugummi gegen Corona wirken, indem es die Viruslast im Mund herunterfährt und so das Ansteckungsrisiko deutlich verringert...

US-Studie: Kaugummi gegen Corona senkt Ansteckungsrisiko um 95 Prozent...

In der Studie, die im Magazin „Molecular Therapy“ veröffentlicht wurde, untersuchten die Forschenden der University of Pennsylvania ein spezielles Protein-Kaugummi auf seine Wirkung gegen das Coronavirus. Das Ergebnis: Die Viruslast im Mundraum wird durch das Kaugummi um 95 Prozent verringert, das Ansteckungsrisiko wird somit drastisch reduziert...

So wirkt das Kaugummi gegen Corona...

Das spezielle Kaugummi schmeckt genau wie andere Kaugummis. Aber es enthält neben Pfefferminzöl, Ingweröl, Zimtöl und Zitronenöl ein Protein, das das Coronavirus in Teilen „festhalten“ kann. Dieses Protein ist den ACE2-Proteinen auf den Zelloberflächen in der Mundschleimhaut sehr ähnlich – hier setzt das Kaugummi an: Normalerweise dient das ACE2-Protein für SARS-CoV-2 als Eingangstor in die Zellen. Nun sammelt es sich an den Kaugummi-Proteinen und kann sich nicht mehr in Speichel und Atem vermehren und weiterverbreiten...

Kaugummi gegen Corona ist noch nicht auf dem Markt...

Derzeit durchläuft das Anti-Corona-Kaugummi noch die Studienphase. Wann es für die breite Masse erhältlich sein wird und gegen Corona wirken kann, ist noch nicht bekannt. Auch wenn es eine Infektion nicht verhindern kann: Wird die Wirksamkeit bestätigt, wäre das Kaugummi eine einfache und gute Hilfe im Kampf gegen die Pandemie...

Deutsche Studie: „Covidgum“ verringert Viruslast um bis zu 99 Prozent...

Auch in Deutschland haben sich Forschende auf die Suche nach einem einfach anzuwendenden Präventionsmittel gegen das Coronavirus begeben und ein spezielles Kaugummi namens „Covidgum“ untersucht. Es wurde eigentlich entwickelt, um die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit im Profisport zu steigern. Doch nun zeigte sich in einer Pilotstudie des Instituts für Klinische Forschung Pneumologie Frankfurt, dass das antivirale Kaugummi die Viruslast im Mundraum um bis zu 99 Prozent verringern kann...

Deutsches Kaugummi gegen Corona wirkt antiviral...

Wie auch das amerikanische Produkt enthält „Covidgum“ Pfefferminzöl, Ingweröl, Zimtöl sowie hochkonzentriertes Zitronenöl, die antiviral wirken. Daneben steckt in dem Kaugummi auch das Protein Spermidin, das zum Beispiel in Weizenkeimen vorkommt, aber auch vom Körper selbst hergestellt wird. Das Kaugummi macht sich die antivirale Wirkung des Spermidins in Verbindung mit den ätherischen Ölen zunutze, um die Viruslast im Mund- und Rachenraum deutlich zu senken...

.Die Verringerung der Viruslast in der Atemluft hält laut Angaben der Forschenden bis zu 2 Stunden an. „Covidgum“ wurde bereits als Medizinprodukt angemeldet und soll in Kürze in Apotheken sowie über das Internet erhältlich sein. So könnte das Kaugummi gegen Corona bei uns in Deutschland schon bald als zusätzliches Mittel gegen das Virus eingesetzt werden, indem es einfach gekaut wird...

Quellen:..

Debulking SARS-CoV-2 in saliva using angiotensin converting enzyme 2 in chewing gum to decrease oral virus transmission and infection in: cell.com...

Kaugummi-Revolution gegen Corona? So sinkt die Viruslast im Mund um 95 Prozent in: infranken.de...

Mit Kaugummi gegen Corona-Viren? in: mdr.de...

"Covidgum": Kann man sich bald mit Kaugummi vor dem Coronavirus schützen? in: nordbayern.de...