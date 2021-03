Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass Jürgen Lucas die neue Aufgabe als Sportvorstand übernimmt, freuen sich die Schwarz-Weißen, dass sie nun mit Luca Ducree einen neuen Sportlichen Leiter präsentieren können. Der 24-Jährige ist seit dem 1. November zudem auch Ratsherr der Stadt Essen.

Bis vor Kurzem war er stellvertretender Jugendleiter beim FC Kray und hat sich um die sportlichen Belange der Krayer U19 gekümmert, die im September wieder in die Niederrheinliga aufgestiegen ist. Luca Ducree über sein neues Aufgabengebiet bei den Schwarz-Weißen:

"Ein großer Sprung"

„Von der U19 beim FC Kray zum Sportlichen Leiter am Uhlenkrug ist natürlich ein großer Sprung. Das ist hier im Seniorenbereich schon anderthalb Nummern größer als im Juniorenbereich, aber ich traue mir diesen Sprung durchaus zu. Mein neues Aufgabenfeld ist eng abgesteckt mit Jürgen Lucas, der die Sache in seiner neuen Funktion als Sportvorstand natürlich weiterhin begleiten wird. Wir werden zusammen in der neuen Saison für die sportlichen Entscheidungen am Uhlenkrug zuständig sein. Ich war knapp sechs Jahre beim FCK tätig, es war eine sehr schöne Zeit, aber ich freue mich nun sehr auf diese neue Aufgabe hier beim ETB.“

Wichtige Position beim ETB

„Ich freue mich sehr, dass wir Luca für diese wichtige Position beim ETB gewinnen konnten. Die ersten Gespräche und gemeinsamen Termine verlaufen ganz hervorragend. Er bringt viele tolle Ideen mit und wird uns mit seiner Power und seinem Elan als Verein bereichern. Ich bin sehr froh, dass er ab sofort für den ETB aktiv ist“, ist Jürgen Lucas voll des Lobes über seinen neuen Sportlichen Leiter. Zu seiner Motivation zukünftig bei den „Schwatten“ tätig zu sein, führt Luca Ducree aus: „Der ETB ist im Essener Süden die Fußballadresse Nummer Eins. Ich denke, dass der ETB dort ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Auch aufgrund der großen Tradition ist es für mich eine Ehre, dass man mir hier durch Karl Weiß, Jürgen Lucas und dem Rest des Vorstands das Vertrauen schenkt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“