„Bloß kein Stress…“ – das sagt sich (gerade in Corona-Zeiten) so leicht, wenn sich im Alltag das berufliche „Hamsterrad“ dreht oder es familiäre Probleme gibt. Hier kann man gegensteuern, indem man achtsamer lebt.

Wie das geht, vermittelt das Team der VKJ-Familienbildungsstätte im Kursangebot MBSR. MBSR steht für „Mindfulness-Based Stress Reduction“, ein Programm, das bereits in den 1970er Jahren entwickelt wurde und seitdem erfolgreich eingesetzt wird. MBSR schützt auch vor Burn-Out, Erschöpfungszuständen und Konzentrationsschwächen und bietet Hilfe in der Schmerztherapie.

Der nächste Kurs startet (endlich auch wieder in Präsenz unter Berücksichtigung der 3G-Regelung und den geltenden Abstands- und Hygieneregeln) am 14 September in der VKJ-Familienbildungsstätte an der Brunnenstraße 29 im Südviertel. Die acht Treffen mit Kursleiterin Marion Randhawa, Dipl.-Psychologin und psychologische Psychotherapeutin, finden dienstags von 18 bis 20.30 Uhr statt. Ein Achtsamkeitstag am 23. Oktober rundet den Kurs ab. Weitere Infos und Anmeldung bis kommenden Freitag, 3. September, unter: Tel. 0201/84 63 577 oder E-Mail: fbs@vkj.de