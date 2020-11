Die Industrie- und Handelskammer zu Essen (IHK) wurde vom Kuratorium Essener Bündnis für Familie als „familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert.

„Die IHK ist Kooperationspartner der Bündnisse für Familie in den drei MEO-Städten. Als Selbstverwaltung der regionalen Wirtschaft ist es wichtig, vorbildlich in Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu agieren. Für die IHK Grund genug, in eigener Sache die Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen anzustreben“, hob IHK-Präsidentin Jutta Kruft-Lohrengel hervor.

Strahlkraft für Führungskräfte

Das Essener Bündnis für Familie hat das Zertifizierungsverfahren neu konzipiert. Claudia Hoose, Netzwerkkoordinatorin und Geschäftsführerin, die die Federführung wahrnimmt, betonte die Qualität des angesehenen Audits als strategisches Management-Instrument. Es stärkt Unternehmen und Verbände darin, ihre familienorientierte und lebensphasenbewusste Personalstrategie und Unternehmenskultur nachhaltig weiterzuentwickeln. „Für die Stadt Essen und die Essener Wirtschaft bewirken familienbewusst agierende Unternehmen eine Strahlkraft zur Bindung und Anwerbung qualifizierter Fach- und Führungskräfte“, so Claudia Hoose. „Auszubildende und Studienabsolventen erwarten heute Arbeitgeber, die eine gelingende Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten. Die IHK setzt mit ihrer Zertifizierung regional und überregional Maßstäbe.“

Workshop für Beschäftigte

In kürzester Zeit, so die IHK-Präsidentin, wurde gemeinsam mit der neu berufenen Auditorin Prof. Anja Seng, Personal-Managerin und Professorin der FOM Hochschule, und dem Essener Bündnis ein mehrstufiger Zertifizierungsprozess durchlaufen. Dazu gehörten die Erhebung des Status Quo, ein Interview mit der Geschäftsführung und ebenso ein mehrstündiger Workshop mit den Beschäftigten aus verschiedenen Ebenen und Funktionsbereichen der IHK.

Positives Signal in unsicheren Zeiten

Auditorin Seng freut sich über ihren ersten erfolgreichen Auditierungsprozess: „So können aus verschiedenen Perspektiven zukunftsorientierte Veränderungsprozesse eröffnet werden. Gerade in der aktuellen Zeit von großer Unsicherheit und Dynamik spielt das Signal, beim Arbeitgeber bzw. bei der Arbeitgeberin gut aufgehoben zu sein, eine große Rolle für die Gewinnung, Motivation und Bindung der Beschäftigten.“Zielsetzung des Auditierungsprozesses ist es, Entwicklungsziele abzuleiten, um die Vereinbarkeit für Familie und Beruf in Zukunft noch besser zu verankern. So sind bei der IHK bereits heute flexible Arbeitszeitregelungen, Teilzeitausbildung für junge Eltern ebenso wie Teilzeitangebote feste Bestandteile der Personalpolitik.

Weitere Ziele

Für die Zukunft wurden mehrere Ziele vereinbart. Es gilt u. a., die Vereinbarkeit für Familien explizit in die IHK-Leitlinien einzubetten. Auch wird die IHK zu Essen die interne wie externe Kommunikation rund um die Vereinbarkeit ausbauen, um die Sichtbarkeit des Themas zu erhöhen.

Die offizielle Würdigung durch Oberbürgermeister Thomas Kufen und Mitglieder des Kuratoriums erfolgt im traditionellen Netzwerkformat „Unternehmensfrühstück“ im Frühjahr 2021. Die Ansteckungsgefahr durch die Corona-Pandemie lässt die beliebte Veranstaltung derzeit nicht zu.