Mit einem Valentinstags-Special feiert das Folkwang Kammerorchester Essen am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr das Debut seiner neuen Konzertreihe in der Philharmonie Essen. Der Stadtspiegel verlost fünf mal zwei Karten für das Konzert, bei dem auch die vielfach ausgezeichneten Mezzosopranistin Esther Valentin mitwirken wird.

Ihr Name passt gewissermaßen perfekt zur Veranstaltung: Esther Valentin ist zu Gast beim Valentinstags-Special des Folkwang Kammerorchesters. Jüngst hat sich die Mezzosopranistin den Titel des „SWR2 New Talent 2019" gesichert.

"Wir eröffnen mit einem romantischen Herzensprogramm unsere neue Konzertreihe im Alfried Krupp Saal in der Philharmonie Essen", freut sich Weneta Scazzi, Geschäftsführerin des Folkwang Kammerorchesters. "Zur Aufführung gelangen zwei Liebeserklärungen und ein Lieblingsstück. Romantik pur für das Publikum ist garantiert!"

Mit dem Siegfried-Idyll machte Richard Wagner seiner Frau Cosima zu deren Geburtstag eine echte Liebeserklärung. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Siegfried verarbeitet Wagner hier Motive aus dem gleichnamigen dritten Teil seines „Rings“ zu einem zarten kammermusikalischen Kleinod.

Vor seiner Ehe mit Cosima hatte Wagner eine Affäre mit der Kaufmannsgattin Mathilde Wesendonck und vertonte - ebenfalls als Zeichen seiner Zuneigung - fünf ihrer Gedichte für Klavier und Frauenstimme.

Antonín Dvoráks Streicherserenade E-Dur schließlich zählt zu den absoluten Lieblingsstücken im romantischen Repertoire des Orchesters, das von Johannes Klumpp dirigiert wird. Mit ihren fünf Sätzen voller gefühlvoller Melodielinien, böhmischer Volkstänze und inniger Wärme hat sie seit ihrer Uraufführung 1876 nichts von ihrer Strahlkraft verloren.

Karten für das Konzert sind über die Vorverkaufsstellen der TuP erhältlich (Telefon 0201 / 81 22 200), online über www.folkwang-kammerorchester.de sowie 60 Minuten vor Konzertbeginn an der Konzertkasse in der Philharmonie.

Abonnements und Geschenkgutscheine werden über die Geschäftsstelle des Folkwang Kammerorchesters Essen im ChorForum Essen in der Fischerstraße 2-4, unter 0201 / 23 00 34 oder unter www.folkwang-kammerorchester.de verkauft.

Hintergrund

Das Folkwang Kammerorchester Essen wird gefördert vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen.

Seit 2017 ist auch die Brost-Stiftung Förderer des Folkwang Kammerorchesters Essen.

Dies gilt auch für die Sparkasse Essen, die das Folkwang Kammerorchester Essen mit Mitteln aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ finanziell bei der Durchführung seiner Konzerte in den Stadtteilen großzügig unterstützt.

Gewinnspiel



Der Stadtspiegel Essen und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen fünf mal zwei Karten für das Valentins-Special am 14. Februar um 20 Uhr in der Philharmonie Essen.

Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie direkt hier - und noch bis zum 15. Januar - am Gewinnspiel teilnehmen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Preisfrage: Welche Mezzosopranistin tritt beim Konzert auf?

