Es war einmal … So beginnen viele beliebte, altbekannte Märchen der Gebrüder Grimm – da macht auch „Rotkäppchen“ keine Ausnahme. Die getanzte Version, die am Sonntag, 15. März, 16 Uhr, im ChorForum Essen, Fischerstraße 2-4, über die Bühne geht, verleiht der Geschichte aber ein neues Flair:

Da tritt etwa die Oma zu Udo Jürgens’ Schlagerklassiker „Mit 66 Jahren“ auf, und der Weg des Rotkäppchens durch den Wald mit allerlei Pflanzen und Getier wird von Mozarts Variationen „Ah, vous dirai-je, Maman“ begleitet. Natürlich erklingen in weiteren Szenen auch bekannte Melodien aus dem großen Klassikrepertoire von Bach, Tschaikowski, Prokofjew, Strauß und Ligeti.

Über 40 Ballettschschüler der Folkwang Musikschule setzen das Märchenspiel für Kinder ab ca. 5 Jahren in Szene, choreographiert von ihrer Tanzlehrerin Edyta Pensko. Die Künstlerische Leitung hat Marius Bélise, Fachleiter Tanz an der FMS, Erzähler ist Thomas Büchel. Begleitet werden die jungen Tänzer von einem Bläserensemble unter der Leitung von Andreas

Gosling.

Eintritt (inkl. Systemgebühr): 6 Euro (Kinder), 8 Euro (Erwachsene), VVK: www.westticket.de, Freie Platzwahl, Einlass ab 15.30 Uhr.

Tickets für die geplante Vorstellung in der Weststadthalle am Sonntag, 9. Februar, die wegen der Unwetterwarnung ausfallen musste, sind für diese Vorstellung im ChorForum Essen gültig.