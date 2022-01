Endlich wieder Stimmung in Essen, Rottstraße. Das GOP zieht magisch Menschen zur GOP-Weltpremiere "NEO - Zukunft heute". Stopp! Vorher werden aktuell geltende Corona-Regeln kontrolliert. Plus Maske tragen. Trennwände im Saal verdoppeln Sicherheit gegen Corona. Irgendetwas Besonderes liegt in der Luft. Der Saal bereits früh voll Gäste. Die Grote-Familie wird gesichtet, die ihre sieben GOP-Häuser in Deutschland jubeln lassen. Auch Matthias Peiniger, Ex-GOP-Chef, ist da. Plus Werner Buss, Künstlerischer GOP-Direktor, der mit viel Umarmungen durch die Stuhlreihen flitzt.



Was ist los?

Vorhang auf: Martin Quilitz, quirliges Multitalent, schafft Stimmung im Nu. Bekannt wie ein bunter „Hund“, über 3000 Bühnenauftritte, 100 TV-+50 Radioshows, Auftritte bei Unternehmen wie Apple, Lufthansa, Daimler, Porsche. Er trat u. a. bei den Olympischen Spielen in Barcelona auf. Jetzt wieder im Essener GOP - NEO – Martin, der Stimmungsmacher mit knappen, krachenden Sätzen, lange Lacher bringt.

Ein Genie an Instrumenten

Sagenhaft ist Holger Dieffendahl, Dozent, Kabarettist, Entertainer, der spielend sieben Instrumente fantastisch kann. So entwickelte er den Soundtrack zu NEO nie gehörten Klängen; zum Träumen grenzenlos grandios.

Atemlosigkeit schaffen sieben Ausnahme-Artisten

Rolf Fliss, Bürgermeister, resümiert strahlend: „Ob Anmut und Kraft aus der Ukraine (Mikel u Julia) oder sinnlicher Jonglagezauber der Kanadierin Amelie, das GOP wartet einmal mehr mit Überraschungen der Extraklasse auf. Doch unüberhörbarer Jubel brandete auf, als der 6-fache japanische Jojo- Weltmeister mit seinen sehenswerten Kabinettsstückchen das Publikum begeisterte.

Aber auch der knochentrockene Humor des aus dem nördlichen Rand des südlichen Ostwestfalens kommenden Conferenciers kam super an und war damit nicht nur nach eigenen Angaben, das ostwestfälische Stimmungszentrum im großkarierten Anzug. Großartig.“

NEO – MeGa-Munter-Macher

Werner Buss springt nach Spiel-Schluss auf die Bühne, sprudelt u. a.: „Ein schöner Abend heute mit Euch bei der Uraufführung. Alle konnten kaum abwarten, dass es losgeht. Die fieberten richtig darauf. Varieté lebt von purer Leidenschaft…“ Dann wird Buss ernst. Das GOP-Urgestein verlässt nach 28 Jahren seine heiß geliebte Leidenschaft-Stätten GOP. Der umtriebige Wirbelwind, der oft Monate in der Welt nach Ausnahme-Talenten suchte, fand stets Superstars. Er legte den Grundstein für die grandiose GOP-Erfolgsgeschichte.

Was jetzt?

Noch überlegt Buss. Sicher ist, er legt sich nicht aufs Sofa. „Meine Frau machte mir zur Auflage, aufzuhören.“ Klar, sie will auch was von ihrem Werner haben. Jetzt wird erst entspannt. Wie? "In Sri Lanka mit einer vier-wöchigen Ayurveda-Kur." Wird der 59-Jährige danach wieder zum GOP-Wirbelwind....

Die neue Künstlerische Leiterin der GOP Entertainment Group ist da, Sandra Wawer, 41. Viel Glück!!

Ach ja, Timo Ruthmann, stellv. GOP-Direktor, Essen, wechselt Ende Februar auf ein Kreuzfahrtschiff…

Zuversicht beweist Nadine Stöckmann, Direktorin. „Es gibt immer wieder Neues.“