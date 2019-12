Die jüngste Produktion des Aalto-Theaters ist der Klassiker der „Golden Twenties“: die Operette "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár. Besonders bekannt daraus ist der Schlager „Dein ist mein ganzes Herz“. Der Stadtspiegel Essen und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen drei mal zwei Karten für die Aufführung am 2. Februar im Aalto-Theater.



Ein spektakuläres Bühnenbild, eine rundum gelungene Inszenierung durch Sabine Hartmannshenn, überzeugende Sängerinnen und Sänger - die Premiere des Stückes darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Und schlägt eine spannende Brücke zwischen zwei Fassungen der Operette: der ursprünglichen Version "Die gelbe Jacke", die von Franz Lehár wenige Jahre später in "Das Land des Lächelns" verwandelt wurde.

Zum Stück: Lisa, die Tochter des Grafen Lichtenfels aus der gehobenen Wiener Gesellschaft, ist unsterblich in den chinesischen Prinzen Sou-Chong verliebt. Graf Gustl ist davon wenig begeistert, schwärmt er doch selbst für Lisa. Als Sou-Chong zurück nach China beordert wird, beschließt Lisa kurzerhand, ihm zu folgen. Doch im „Land des Lächelns“ ist das Zusammenleben bei weitem nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Die anfängliche Verliebtheit wird bald schon von kulturellen Eigenheiten eingeholt, die Lisa schockieren. Da kommt Gustl gerade recht, der ihr nachgereist ist und der in der Zwischenzeit die junge, selbstbewusste Mi kennengelernt hat - wie sich herausstellt die Schwester Sou-Chongs. Als der Prinz nach alter Tradition vier „Mandschu-Mädchen“ heiraten soll, eskaliert die Situation und Lisa will nur noch eins: „Wieder einmal die Heimat seh’n!“

Weitere Vorstellungen: 12., 15., 24. Januar; 2., 9., 21., 23. Februar; 1. März; 12. April; 10. Mai; 17. Juni

Karten: 02 01) 81 22-200

Eine Kritik zur Premiere lesen Sie in unserer Nachrichten-Community Lokalkompass.de: www.lokalkompass.de/1264953

Gewinnspiel

Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie direkt hier - und noch bis zum 8. Januar - am Gewinnspiel teilnehmen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Preisfrage: Wo spielt die Operette "Das Land de Lächelns"?

