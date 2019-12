Worte können heiß machen. Wenn dann noch die Musik, der Mann stimmt – hach – da werden Frauen und Männer schwach. „Mit dieser Stimme kann man sich nachts zudecken“, schwärmte eine Besucherin vom Hünen Akra Boa beim 3. Kult-Event in MO’s eat and drink. Mit der verführerisch soulfunk-bluesigen Stimme springen gar Blusenknöpfe auf…

Im Mai 2019 war Akra Boa erstmalig bei Mike Vogel, Inhaber MO’s Bude, Margaretenstraße. Zog sofort alle Blicke auf sich. Ein Typ, der mit seiner Stimme berauscht – die Besucher – zack – in Hochstimmung bringt mit seinen Interpretationen, eigenen Songs, Produktionen. Der 57-Jährige ist Musik besessen – experimentierfreudig. Er bringt unterschiedliche Musikgenres auf seine einzigartige Art rüber. Und schwupp summt man mit, klatscht den Takt mit, genießt, lässt den Gefühlen freien Lauf…

Das alles macht Hunger auf mehr – just am 11.1. um 19 Uhr – löst Akra Boa sein Versprechen von Mai 2019 ein: „Ich komme wieder." Ein Mann ein Wort!

Der Kunst-Appetit kann genossen werden am 11.1.20. Einlass ist ab 18 Uhr. Kostenfreie Karten gibt es ab 4.1.20: Mo’s eat and drink, Margaretenstraße. In der Pause wandert wie immer ein Hut für den Künstler rum. Appetit kann gelöscht“ werden mit Bier, Currywurst, veganes Chilli.