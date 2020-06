Corona ist auch in Essen unübersehbar. Todesspuren - Leere Läden. Aber auch Neues „wächst“. Beispiel: Der älteste Essener Markt wird an Ständen stärker. Fakt, der „Frohnhauser“ zieht u. a. mit Schaustellerstand; just mit Achilles Förderverein, Apo-Jugendhaus. Hut ab für schnelles Handeln an Obmann Wolfgang Dotten. Denn Achilles zieht alle Blicke auf sich…Mit einem frechen, putzigen Piepmatz am Stand.

Und mit tollen Taschen, Täschchen, Marmeladen – alles selbst gemacht. Für wenig Euro. Alles fließt 100-ig ins Apo-Jugendhaus.

Zurück zur Maskottchen-Geburt. Noch ganz außer Atem ist Petra Jozwiak, Achilles Mitglied.

Sie entwarf den Vogel für Achilles. „Der Kleine heißt auch Achilles. Er entstand auf einer Schreibtischunterlage als „Telefon-Notiz." Zeichnen ist eins ihrer Hobbies, „macht mir mächtig Spaß; Comics werden folgen…“ Sie arbeitet bei der IHK, Essen, ehrenamtlich beim Achilles Förderverein. Stellt dort ihr Wissen, Können zur Verfügung. „Der kleine Achilles wird uns überall begleiten. Auch auf Veranstaltungen. Er ist ein wenig frech, kritisch. Weder politisch, religiös - sondern liebenswert, einfach pragmatisch auffallend.“

Schwupp – fertig ist bereits ein Buch von Petra, ferner tolle Karten zum Versenden mit flott, frechen Sprüchen. Auch hier fließt der Verkaufs-Erlös zu 100 % von Achilles an das Apo-Jugendhaus, damit Kinder mittags eine warme Mahlzeit bekommen, der Magen nicht knurrt.

Wilma ist begeistert vom Stand; unterhält sich mit Achilles-Mitgliedern Heidi und Olaf Eickmeier. Die Frohnhauserin gesteht: „Ich bin in Frohnhausen groß geworden. Früher war die Mutter Zuhause, der Vater arbeitete. Heute sind häufig beide berufstätig. Eine zweischneidige Sache. Aber ein Unding, dass einer Mutter der Antrieb fehlt morgens aufzustehen, dem Kind ein Butterbrot zu schmieren…Nicht für Mittag-Essen zu sorgen.“Wilma spendete gerne für den Förderverein…

Dr. Martin Ehlers, Vorsitzender Achilles, strahlte mit der Sonne um die Wette. „Unsere 1. Aktion nach unserer zwangsmäßigen Coronapause, da wir während der hohen Vorschriften keine Veranstaltungen machen durften; nur in kleinen Aktionen weiter organisierten. Wir freuen uns, selbstgemachte Taschen, Marmeladen anzubieten. Natürlich, im Vordergrund, wir können uns jetzt wieder für das APO-Jugendhaus einsetzen Mit vollem Herzen und ehrenamtlich."



Begeisterung bei Doris Eisenmenger, St. Bezirksbürgermeisterin

„Ich bin zur nächsten Vorstandssitzung eingeladen. Die nehme ich gerne an. Freue mich auf weitere Zusammenkünfte, Zusammenarbeit.“

Kuscheltiere zu verschenken

Ganz bei der Sache mit heißen Herzen ist stets dabei Heidi Eickmeier. In den letzten Wochen gab sie alles. 30 verschiedene Marmeladensorten. Wie Birne – Limette – Aprikose; Erdbeere, Aroni, Holunder… Und da schlummern süße Kuscheltierchen im Karton; die verschenkt sie an Kinder. Die mit ihren neuen Freunden sofort fest schmusen.

Schlüsselanhänger, große Einkaufstaschen – alles zu Schnäppchenpreisen. „Wir stehen gern auf dem Markt, so oft wir dürfen, es die jetzige Situation erlaubt,“ freut sie sich – zeigt auf Kartoffelhändler gegenüber - Obmann Dotten. Dankeschön auch von Manfred Wessels, Achilles-Mitglied. „Wir führten heute viele nette Gespräche."