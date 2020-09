Jubeln konnte jetzt die Ev. KiTa-Grevelstraße – 2019 plattgemacht, ausquartiert – mit einem Prachtbau: Größer, heller, kinderfreundlicher. Moment! In Kürze sind in den oberen Etagen des Baus 20 Seniorenwohnungen bezugsfertig – alles dank der Adolphi-Stiftung. Der Run läuft: Mit Besichtigung, Vermietung der unterschiedlich großen Wohnungen mit Balkon. Der Reihe nach…



Leider konnte die neue Grevel-Kita Corona-bedingt nicht mit Eltern, Kindern, Musik und Trara gefeiert werden. Die symbolische Schlüsselübergabe erfolgte vom Bauherrn an den Betreiber. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“, so Ulrich Leggereit, Geschäftsbereichsleiter des Diakoniewerks Essen. Im Investoren-Mietmodell betreibt es nun die von der Adolphi-Stiftung für rund 2,4 Mio. Euro inklusive Ausstattung erbaute KiTa. Dritter Kooperationspartner ist die Ev. Kirchengemeine Essen-Frohnhausen, auf deren ehemaligem Gelände nun auch der KiTa-Neubau seinen Platz gefunden hat.

Juchhu! Von zwei Gruppen wurde die KiTa auf vier erweitert. Platz für 80 Kinder – von Wickelkindern bis zur Einschulung! Alle Kinder können im Umfang von 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche betreut werden.

Auf mehr als 700 qm Nutzfläche stehen den Lütten nun auch ein Atelier, ein Lese- und Medienraum, eine Weltraum-Spielelandschaft sowie ein Mehrzweckraum mit Kletterwand zur Verfügung. Das großzügige Außengelände verfügt über einen Wasserspielplatz, einen direkten Zugang zum nahegelegenen Gervinuspark.

KiTa Grevelbekam auch den Zuschlag zum Familienzentrum

„Frohnhausen ist der von fehlenden KiTa-Plätzen am stärksten betroffene Stadtteil Essens“, verdeutlichte Ulrich Leggereit die dringende Notwendigkeit der Ausweitung an Betreuungsplätzen. „Zudem hat die KiTa nun auch den Zuschlag zum Familienzentrum erhalten, wird sich im kommenden Jahr hierfür zertifizieren lassen.“

Sehr durchdachter Bau mit Wohnungen

Beispiel: Wohnen am Gervinuspark mit viel Service, Grevelstraße 40-42. Denn in den oberen beiden Etagen, mit Blick teilweise auf den Park - viel Grün, integrierte die Adolphi-Stiftung 20 neue Seniorenwohnungen, alle mit Balkon.

Größe von 49-86 qm, mit allem Drum und Dran wie elektrische Rolladen, Holztüren, Schallschutz, Fliesen, - PVC-Oberböden, Raufasertapeten, Bäder gefliest, Barriere-freie Duschen, Behinderten-gerechte Aufzugsanlage, Kücheneinrichtung mit Kühlschrank, Elektroofen, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Abstellräume, Keller, PKW-Abstellplatz, Gemeinschaftsbereich. Mehr? Adolphi-fragen…