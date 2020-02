Zum zehnten Mal: Ausgelassene Stimmung mit Singen, Tanzen, Lachen und Feiern ist Rosenmontag auf dem AllbauKarnevalsTruck angesagt - und mitten drin unter anderem in 2020 Essens erster Bürger Thomas Kufen, der Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt und Spielerinnen vom VC Allbau Essen.



Essens größtes Wohnungsunternehmen ist auch am 24. Februar beim Essener Rosenmontagszug mit dabei - und zwar mit einem rund 20 Meter langen Musiktruck, der mit Essener Motiven wie Zeche Zollverein, Rathaus, RWE-Tower, Gruga-Halle und natürlich der AllbauHauptverwaltung dekoriert ist.

Was erwartet Sie auf dem AllbauKarnevalswagen? Tolle Stimmung und tanzbare Karnevals- und Partymusik, die auf der Route von der Gruga, durch Rüttenscheid bis zur Huyssenallee auf dem Truck gesungen werden.

Nicht nur musikalisch fährt die Allbau GmbH höchste Qualität auf: die rund 50 partywütigen Jecken vom AllbauMusiktruck werden unter anderem 1,5 Tonnen Kaubonbons und Popcorn - gestiftet von Stadtwerke Essen - unters närrische Volk bringen.

Wer bei diesem besonderem Rosenmontagserlebnis mit dabei sein möchte: Die Allbau GmbH verlost an einen Stadtspiegel-Leser 1 x 2 Plätze auf dem Karnevalstruck. Stauder-Getränke, Snacks und ausreichend Wurfmaterial sind inklusive.

Mitmachen!



Also bis zum 16. Februar direkt hier in unserer Nachrichten-Community melden und vielleicht dabei sein. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

AllbauKarnevalstruck