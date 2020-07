In den vorangegangenen Wochen ist viel passiert im Friedrichsbad. Nachdem das Bad am 13. März erstmalig die Türen für einen unbestimmten Zeitraum schließen musste, waren die Verantwortlichen im Hintergrund nicht untätig. Es wurden nötige Reparaturen ausgeführt und das Konzept des Hauses wurde an die neuen Bedingungen angepasst. Darüber hinaus ist das SGZ Friedrichsbad nun auch personell in einigen Bereichen neu aufgestellt.

Jetzt hat das Haus seine Türen endlich wieder geöffnet. Hierfür wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde. Ein kleiner Umbau ist erfolgt, damit sich letztendlich alle Anforderungen des Gesundheitsamtes umsetzten ließen. Dies war aufgrund des 1912 erbauten Gebäudes die größte Hausforderung.

Aktuell bestimmen große Hinweisschilder das Bild des Hauses, sodass jeder sicher durch das Haus gelangt. Für die Schwimmvereine, die Trainingszeiten im Friedrichsbad haben, wurde ebenfalls eine Lösung gefunden, sodass diese in den ersten drei Ferienwochen zu ihren gewohnten Zeiten das Schwimmbecken nutzen und nach der langen Schließung endlich ihrem Hobby wieder nachgehen können.

Personeller Wechsel

Seit dem 1. Juli hat Johannes Gehenio den Staffelstab übernommen und ist nun für die Leitung im Friedrichsbad bestellt. In der Essener-Sport-Betriebs GmbH, die beim Essener Sportbund e.V. angesiedelt und Betreiber des SGZ Friedrichsbad ist, hat sich Johannes Gehenio bereits seit 2015 einen Namen gemacht. Er war zunächst im SGZ Nienhausen eingesetzt und hat das berufsbegleitende Masterstudium im Bereich Gesundheitsmanagement erfolgreich absolviert.

In Zusammenarbeit mit den Kursleitern hat er ein Sommerferienprogramm, sowie das neue Kursprogramm für die zweite Jahreshälfte entwickelt. „Wir sind alle froh, dass es wieder losgeht. Dennoch war es nicht so einfach unter den aktuellen Bedingungen ein funktionierendes Kursprogramm aufzustellen“, so der neue Einrichtungsleiter.

Das aktuelle Sommerferienprogramm läuft noch bis zum 7. August. In den Kinderschwimmkursen sowie in einigen Gesundheitskursen gibt es derzeit noch letzte freie Plätze. Eine Buchung ist entweder über die Internetseite www.sgz-friedrichsbad.de oder direkt vor Ort möglich.

Die Öffnungszeiten während der Sommerferien sind montags bis donnerstags von 8 bis 19.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.

Ab wann das Öffentlichkeitschwimmen wieder möglich ist, lässt sich unter den aktuellen Bedingungen nicht vorhersagen. Ab dem 10. August startet dann der neue Kursabschnitt mit insgesamt 61 Kursen im Schwimmbecken und den Kursräumen, vom „Babyschwimmen“ bis zur "Wirbelsäulengymnastik 70+“. Hierfür ist eine Anmeldung ab sofort möglich.

Weitere Informationen und das Kursprogrammheft sind zu finden unter: www.sgz-friedrichsbad.de Für Fragen stehen die Mitarbeiter des SGZ Friedrichsbad unter Telefon 870 110 zur Verfügung.