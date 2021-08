Für den 11. E.ON Firmenlauf Essen stehen noch freie Startplätze zur Verfügung, allerdings in eingeschränkter Form.



Zur Erinnerung: Auch in diesem Jahr kann der E.ON Firmenlauf Essen aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Form von Rüttenscheid in den Grugapark, sondern wird wie im letzten Jahr als Firmenlaufwoche vom 7. bis 9. September, jeweils ab 18 Uhr, stattfinden.

Dabei findet der Lauf über etwa fünf Kilometer wieder ausschließlich im Grugapark in Form von Wellenstarts statt, d.h. dass die teilnehmenden Firmen nacheinander auf die Strecke geschickt werden um somit das Teilnehmerfeld zu entzerren und der Coronaschutzverordnung Rechnung zu tragen.

Noch 500 freie Startplätze

Nachdem wie in den vergangenen Jahren die Startfelder am 7. und 8. September schnell ausgebucht waren, gibt es nun für den zusätzlich eingerichteten Donnerstag, 9. September, noch rund 500 freie Startplätze. „Als Veranstalter war es uns wichtig, dass wir jederzeit auf der Strecke genug Abstand zwischen den Läufergruppen gewährleisten können. Daher haben wir den zusätzlichen Tag in das Programm aufgenommen, um somit noch mehr Firmen den Start am E.ON Firmenlauf Essen zu ermöglichen“, so Cheforganisation Christian Hengmith von Bunert Events GmbH.

Interessierte Firmen können sich nun noch bis zum 18. August über www.firmenlauf-essen.de für das diesjährige Laufspektakel anmelden.